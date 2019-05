U&D Over, Armando Incarnato furioso contro Barbara De Santi. Interviene anche Gemma Galgani

Nella puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda lunedì 20 maggio Gemma Galgani, dopo essere entrata in studio e aver nuovamente discusso con Tina Cipollari, ha preso la palla al balzo per ringraziare sentitamente Armando Incarnato per essere accorso in suo aiuto durante il gavettone della Vamp Viterbese.

Proprio in questa circostanza infatti, il cavaliere napoletano aveva prestato la sua giacca a Gemma fradicia ed infreddolita ma la De Santi non sembra aver apprezzato questo suo gesto. La dama ha dunque spiegato a Maria De Filippi e al pubblico presente in studio che Armando si sarebbe reso protagonista di un fatto alquanto grave.

“A microfoni spenti dice che io so cose che lui ha detto alla redazione, sono un’infiltrata praticamente” ha infatti chiosato la dama di Sirmione ribadendo il fatto che Incarnato avrebbe parlato male della redazione. Il cavaliere ha cercato di giustificarsi e senza tanti preamboli ha asserito: “Sei molto cattiva come persona, resterai sola tutta la vita. Sei una vergogna” decidendo immediatamente dopo di abbandonare lo studio.

A prendere le difese di Armando è Gemma Galgani che decide di inveire contro la De Santi prendendosi anche l’applauso da parte del pubblico presente in studio. Anche Gianni Sperti sembra non gradire affatto il comportamento della dama di Sirmione che spesse volte si permette di puntare il dito contro gli altri partecipanti al trono Over.

“Tu non vuoi essere offesa e offendi tutti. Sei tu che rovini Uomini e Donne, sono stanca delle tue urla. Vuoi essere sempre la prima della classe, ma chi cacchio sei?” sottolinea infatti Gemma. Sembra dunque che questa volta, la dama torinese, abbia preso coraggio scatenando tutta la sua rabbia contro Barbara. Quest’ultima invece non ha potuto fare a meno che incassare i colpi soprattutto dopo la figura con i telespettatori affezionati al programma.