U&D Over, Armando furioso contro Barbara De Santi: "E’ meglio che mi sto zitto!"

Armando Incarnato è stato il protagonista assoluto della puntata del trono Over di lunedì 29 aprile 2019 e, dopo aver avuto una grossa discussione con Michele tanto che questi ha anche deciso di abbandonare la trasmissione, si è scagliato duramente contro Barbara De Santi. Questo perchè la dama di Sirmione non ha gradito assolutamente l’atteggiamento del cavaliere napoletano nei confronti di Michele.

Nel corso del dating show di Maria De Filippi infatti si è molto discusso di segnalazioni portate in trasmissione da Armando nei confronti di Michele e, visto il suo atteggiamento borioso, Barbara De Santi ha voluto puntare il dito contro il cavaliere napoletano. “Credi che anche io non abbia segnalazioni su di te?” ha infatti chiosato la dama furiosa.

“Stai contro ad Armando per avere detto una sola volta ‘Che insegnamento dai alle persone a casa’… stai dalla mattina alla sera su Instagram… tu non hai capito niente! Cerca quello che vuoi, fammi uscire sui giornali come hai fatto più volte. La devi finire di darmi contro sempre sulle stesse cose” ha chiosato duramente Armando nei confronti della De Santi che ha continuato a tenere il punto.

E’ stato in questo frangente che ha voluto prendere la parola l’opinionista Gianni Sperti che ha voluto spezzare una lancia nei confronti del cavaliere già molto attaccato durante tutta la puntata del trono Over di Uomini e Donne. L’ex di Paola Barale ha confermato di aver ricevuto anche lui moltissime segnalazioni su Armando ma tutte infondate o mandate da gente pronta solamente ad avere visibilità nel programma.

Non contento, Gianni ha voluto puntare il dito contro Barbara e la sua smania di voler avere ragione a tutti i costi. “Mi arrivano segnalazioni pure a me ma alla fine non mi mandano nulla… quindi Barbara, o hai delle prove oppure fai un’altra figura di merd*” ha infatti concluso il braccio destro di Tina Cipollari.