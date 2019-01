U&D Over, Armando e Noel duro scontro in studio e il pubblico insorge

Armando e Noel sono stai i protagonisti della puntata di oggi 29 gennaio 2019 del trono Over di Uomini e Donne con uno scontro verbale molto acceso. I due dopo alcuni botta e risposta in merito alla loro frequentazione ormai finita sono arrivati addirittura alle urla ma soprattutto alle offese reciproche.

Nemmeno Maria De Filippi è riuscita a contenere l’ex coppia mentre lo stesso Armando ha voluto a tutti i costi ribadire il suo pensiero ovvero che Noel sia una persona falsa e manipolatrice. Anche gli opinionisti Gianni e Tina, basiti dal comportamento dei due, hanno chiesto ad oltranza di mettere fine a questo teatrino mentre lo stesso Sperti ha confermato di non credere assolutamente ai due.

“Il modo che hanno di discutere fa intendere che la relazione tra loro c’è” ha infatti chiosato l’ex ballerino di Amici ma non solo perchè Gianni è convinto che Noel non sia del tutto sincera non solo con Armando ma altresì con la redazione e il programma stesso. Una situazione comunque molto confusa anche per i telespettatori da casa che immediatamente si sono riversati per commentare negativamente l’atteggiamento dell’ex coppia.

Qualcuno, dopo averli definiti veramente “pesanti” ha dichiarato “Maria basta non puoi permettere questo schifo” e ancora “Ma di fronte a queste aggressioni verbali la De Filippi non muove un ciglio?”. Il pubblico dunque sembra essere molto deluso dal comportamento della padrona di casa Queen Mary rea di lasciar correre troppo all’interno del trono Over.

Non è comunque la prima volta che il pubblico si scaglia contro Maria De Filippi: già qualche settimana fa, in merito ad un diverbio acceso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, i toni troppo accesi erano stati presi sotto gamba dalla padrona di casa che, dopo essere scesa per sedare la lite, aveva messo a tacere il tutto con un sorriso di convenienza.