U&D Over, Armando attacca duramente Barbara: "Sei qui per fare la guerra a Gemma e per partecipare a Temptation Island!"

Armando Incarnato, durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda lunedì 13 maggio 2019 ha attaccato nuovamente Barbara De Santi lanciando contro di lei delle accuse alquanto pesanti. Non è infatti la prima volta che il cavaliere partenopeo si scaglia contro la dama di Sirmione ma per molti, questa volta ha veramente esagerato.

Tutto ha avuto inizio dopo che Barbara e Marco si sono ritrovato al centro del parterre per parlare della loro conoscenza che, a quanto sembra, è costellata da forti incomprensioni reciproche. Mentre i due cercavano di trovare un punto di incontro, Armando ha voluto infilarsi nella discussione per dire la sua in merito all’atteggiamento della dama bresciana puntando il dito contro di lei.

“Quando la finisci ‘sta finta con tutti quanti, Barbara? Tu non sei quella che la redazione ti deve due-tre mesi perché l’anno scorso ti ha mandato a casa? Non sei quella che devi fare la guerra a Gemma perché devi prendere il posto di Gemma?” ha infatti chiosato il cavaliere mentre Barbara ha fatto finta di fischiettare una canzone per non sentire le sue parole.

Questo però non ha fermato di certo il cavaliere che, senza tanti problemi, ha continuato ad accusare la dama che, dopo aver trovato Roberto, ha avuto il coraggio di far passare quell’uomo come una persona non disposta a fidanzarsi. Non solo perchè dopo che Roberto è andato via, la De Santi lo avrebbe anche attaccato davanti a tutti “L’hai richiamato e gli hai detto di tornare in trasmissione perché dovevate andare insieme a Temptation Island” ha chiosato ancora Incarnato.

Barbara ha voluto mettere fine a tale diatriba asserendo di non voler rispondere ai deliri di un pazzo che si diverte solamente ad inventarsi le cose. Armando però ha continuato imperterrito tirando in ballo anche il discorso sponsor e la festa che, in teoria, Barbara starebbe organizzando. Infine rivolgandosi direttamente a Marco gli ha consigliato di lasciar perdere la dama che starebbe in trasmissione solamente per prendere il posto di Gemma.