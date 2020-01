U&D over, anticipazioni: Tina e le prove dei ritocchini di Gemma. Nuova segnalazione su Armando, Barbara sotto accusa

Il 16 gennaio 2020 sono state registrate nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne“. Sul sito ilvicolodellenews.it troviamo le anticipazioni di ciò che vedremo andare in onda tra qualche settimana, ecco quindi cosa hanno combinato i cavalieri e le dame del trono più seguito della tv.

Si parte con Tina Cipollari e il suo rifiuto a farsi pesare: alla fine cede ma lo fa da seduta, falsando quindi la pesata. La registrazione si apre come di consueto con Gemma Galgani che ha terminato la sua conoscenza con Marcello e per questo motivo si sente sola e abbandonata non ricevendo più messaggi del buongiorno e della buonanotte. Dopo lo sfogo, Tina la critica dicendole che è lei stessa a mettersi sempre in queste situazioni.

Uomini e Donne over, la solitudine di Gemma Galgani e le critiche di Tina

Poi dichiara che, secondo il suo parere, Gemma si è fatta alcune punturine alle labbra per sembrare più giovane e per convalidare la sua ipotesi, manda sul maxi schermo in studio alcune foto della Galgani di anni indietro, quando iniziò il suo percorso nel programma. La dama torinese non crede che quelle siano foto risalenti davvero a quel periodo, quindi chiede che vengano mandati in onda i veri filmati di quei tempi. Rivedendosi, Gemma si emoziona molto ripensando a quel periodo e alle dame di allora, sue amiche. Il pubblico si schiera con lei, sentenziando che non si vede tutta quella differenza.

Arriva poi un nuovo corteggiatore, suo coetaneo, che è rimasto affascinato dalla sua classe e ha deciso di conoscerla venendo in trasmissione. Gemma lo fa parlare, quindi lui racconta di essere un musicista e molto amante del ballo. La Galgani decide di tenerlo e i due ballano insieme.

U&D over, la segnalazione su Armando Incarnato

Arriva anche il momento di Armando Incarnato: su di lui piovono nuove accuse. In pratica Veronica Ursida mostra degli screenshot di una chat tra il napoletano e una ragazza di 20 anni con la quale sembra aver avuto una storia mentre era nel programma. I due si sarebbero incontrati ben 5 volte, l’ultima risalente a pochi giorni fa. Armando vuole sapere il nome, ma la redazione dice di non poterglielo dare in quanto non hanno prove concrete sulla questione.

Barbara vuole continuare la conoscenza con Marcello. L’uomo è andato da lei in Porsche e questo particolare l’ha molto colpita, dichiarazione che attira su di lei le critiche di Gianni Sperti che l’accusa di essere molto interessata ai soldi e, proprio perché guarda solo quello, di non riuscire a capire quale uomo sia adatto a lei.