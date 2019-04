U&D Over, anticipazioni registrazione del 4 aprile: una coppia esce dal programma

Il 4 aprile scorso è stata registrata un’altra puntata del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over“, le cui anticipazioni svelano che il protagonista di puntata è stato il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, che riceverà delle pesanti critiche da parte di alcuni colleghi del programma.

Stando alle anticipazioni divulgate dal sito web “Il vicolo delle news”, oltre alle vicende dell’ex compagno di Ida Platano, si è parlato anche di tanto altro, come ad esempio del lieto annuncio fatto da una coppia del dating show, che avrebbe deciso di lasciare il programma per continuare a vivere la loro love story fuori dagli studi televisivi e lontani dalle telecamere.

Una coppia lascerà il programma

Non sono ancora emersi i nomi della coppia che uscirà dal programma, ma i rumors parlano di un cavaliere e di una dama che sarebbero arrivati da poco tempo in trasmissione. Tempo che però a loro sembra essere stato sufficiente non solo per trovare l’anima gemella ma anche per decidere di voler iniziare un percorso insieme.

Tra i protagonisti di puntata ci saranno anche due ex volti del programma, cioè Jara e Nicola, una coppia nata negli studi Elios che ha annunciato di essere in dolce attesa, un altro lieto annuncio che si aggiunge a quello fatto la scorsa settimana dall’altra celebre coppia del programma, cioè quella di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che hanno dichiarato di aspettare un bambino.

Ci saranno delle novità anche per la dama torinese Gemma Galgani – rimasta molto delusa dalle recenti parole di Stefano, che non sembra essere stato del tutto sincero con lei – che incontrerà un nuovo corteggiatore, che però non sembra convincere fino in fondo la dama, che come al solito troverà degli appunti da fare al suo pretendente e rinunciare alla frequentazione. Insomma, Gemma non sembra mai trovare l’anima gemella, nonostante i tanti pretendenti.