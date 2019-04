U&D Over, anticipazioni registrazione del 24 aprile: puntata ricca di colpi di scena. Tre persone lasciano lo studio

Il 24 aprile 2019 è stata registrata un’altra puntata del popolare dayting show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over”, le cui anticipazioni svelano che Tina Cipollari, come al solito, si è scagliata contro Gemma Galgani per il suo atteggiamento ma soprattuto per aver rifiutato la conoscenza con un altro cavaliere.

Stando alle anticipazioni divulgate dal sito web “Il vicolo delle news” Armando, dopo essere uscito con Simona, avrà un’accesa discussione con Michele reo di aver inviato un messaggio un po’ troppo spinto alla dama. Il cavaliere cerca di giustificarsi in ogni modo attribuendo alla dama la colpa e arrivando anche a dire che è stata proprio Simona ad istigarlo.

Quest’ultima inizialmente risponde ma poi tace anche se sa di aver torto ma è ancora Armando a puntare il dito contro Michele portando una segnalazione su di lui che riguarda una ragazza di 24 anni. Il cavaliere napoletano infatti sarebbe stato contattato da questa giovane su Instagram che gli avrebbe riferito di aver ricevuto delle avance un po’ spinte da Michele. I due si attaccano fisicamente tanto da arrivare quasi alle mani e costringendo Michele ad abbandonare il parterre del Trono Over.

E’ in questo momento che Barbara De Santi si scaglia contro Armando e il suo comportamento rivelando di essere in possesso anche lei di molte segnalazioni sul cavaliere napoletano e di volerle consegnare alla redazione. Riccardo intanto è uscito con 4 signore ma con una è finita immediatamente perchè più grande di lui e non intenzionata ad avere figli mentre un’altra lo ha preso a male parole perchè durante i giorni di festa, il cavaliere è sparito, e si pensa che abbia trascorso il suo tempo con Ida presente anche lei a Taranto. E’ Maria De Filippi a confermare che la dama bresciana non si è vista con lui ma Roberta continua ad attaccarlo per il suo atteggiamento.

Nuova segnalazione invece per Stefano che sembra essere stato visto baciarsi con una donna in un locale. Il cavaliere si infuria e pretende di sentire al telefono l’artefice di questa notizia. Stefano ammette che la donna in questione è solamente un’amica e non c’è stato nessun bacio tra loro. “Tina fai schifo“ chiosa Stefano inviperito mentre l’opinionista risponde “Devi farla finita, quello che fa schifo qui sei tu” e poi si scaglia anche contro la dama prendendola a male parole. Sembra infatti che i due abbiano una storia ma Simona offesa decide di lasciare lo studio.

Anche tra Gemma e Rocco ci sarà l’ennesimo scontro in quanto la dama torinese si diverte a puntare il dito contro di lui per le sponsorizzazioni mentre di notte carica video sul suo profilo Instagram con magliette con la scritta “Non voglio mica la luna, ma voglio una gioia“. Insomma una puntata ricca di suspance ma anche di abbandoni e liti pesanti.