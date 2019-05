Martedì 21 maggio 2019 è stata registrata l’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over”, le cui anticipazioni svelano che la conoscenza tra Gemma e Mario sembra proseguire a gonfie vele: i due hanno fatto un’esterna al bowling e il cavaliere ha addirittura rivelato che avrebbe voluto essere l’acqua della sua doccia per toccare la dama.

Molti sono stati infatti i baci a stampo che Mario e Gemma si sono scambiati ma, durante l’appuntamento sotto la Mole Antonelliana è avvenuto il primo e vero bacio. Mario, in studio si è presentato con un regalo ovvero delle orchidee a forma di farfalla e la dama, riconoscente, decidere di ballare insieme a lui.

Ida e Riccardo ritornano in trasmissione ma lasciano intendere che le cose tra di loro non sembrano andare per il meglio: i due infatti continuano a litigare molto perchè Ida si è arrabbiata fortemente per le parole di Riccardo durante la sua intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine della settimana scorsa.

Ida continua altresì a ribadire il fatto che in dieci giorni si sono sentiti solo di sera senza essersi mai visti, quindi la Platano decide di restituire il suo bracciale a Riccardo mentre il cavaliere, furioso abbandona lo studio. Ida, chiede di confrontarsi con Roberta che, anche lei, durante la sua intervista con magazine della trasmissione ha tacciato Ida di essere falsa ma soprattutto d’accordo con Riccardo. Come riporta il Vicolo delle News, la redazione avrebbe deciso di spegnere i microfoni e dunque il dialogo tra le due dame non è stato ascoltato in studio.

Maria chiede dunque ad Ida con chi vuole ballare e lei sceglie Gianni. L’opinionista però declina l’invito asserendo che da donna ormai single, può benissimo scegliere un altro cavaliere del parterre e proprio per questo cerca Marco. Luisa e Salvio ritornano nel parterre in quanto il cavaliere, pentito, sembra essere ritornato da lei dopo averle rivelato di non volerla perdere. I due si baciano e decidono di ballare insieme anche se non si sa se continueranno a frequentarsi fuori dalle telecamere.

Un gradito ritorno lascerà tutti a bocca aperta: Mauro e Lisa infatti, ex del trono Over di Uomini e Donne, in studio annunciano che si sposeranno l’anno prossimo. Riccardo ritorna nel parterre e Maria gli chiede di spiegare il motivo per il quale vorrebbe tornare con Ida ovvero perchè le mancava quando stava con le altre o perchè è proprio innamorato di lei. Lui risponde la prima ipotesi mandando su tutte le furie la Platano che fugge dallo studio piangendo e decidendo di dire addio per sempre a Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, infine, rivela di non essere innamorato della dama bresciana ma di provare solamente qualcosa per lei.

Qui finisce il trono Over per questa edizione visto che non sono previste nuove registrazioni. I telespettatori quindi dovranno attendere il prossimo autunno per sapere novità sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi.