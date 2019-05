U&D Over, anticipazioni registrazione del 14 maggio: Armando furioso contro Barbara. Ida e Riccardo sempre più distanti

Martedì 14 maggio 2019 è stata registrata un’altra puntata del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over”, le cui anticipazioni svelano che Tina , manderà un video riguardo la puntata precedente riguardante Gemma e il suo nuovo corteggiatore Mario ma soprattutto dove a fine puntata lancerà un secchio d’acqua addosso alla dama torinese.

Nel dopo puntata Gemma si lascerà andare ad un lungo sfogo e, bagnata con addosso un accappatoio, si lamenterà della vamp di Viterbo. La Galgani dichiarerà di essere pronta a regalarle un cactus e questo manda su tutte le furie Tina che attacca la sua rivale entrata in studio con un salvagente tra lo stupore del pubblico e della padrona di casa Maria.

Armando punta nuovamente il dito contro Barbara per le rivelazioni su di lui consegnate alla redazione. Il cavaliere napoletano accusa anche Gemma e Valentina di percepire dei compensi per rimanere nel dating show di Maria De Filippi. Barbara arriva anche al punto di tirare in ballo la vita privata di Armando che, furioso, abbandona lo studio.

Gemma intanto ha passato una bellissima serata con Mario e un video dimostra che i due sembrano avere una bellissima intesa. Tina e Gianni però non sono convinti di questa nuova conoscenza e continuano a criticare la dama torinese che, a loro avviso, non è realmente interessata al signore. Gemma invece replica asserendo di essere molto lusingata dalle attenzioni del cavaliere e decide di ballare con lui.

Si passa ad Ida e Riccardo che ammettono di essersi sentiti telefonicamente ma la Platano non perde tempo per lamentare il fatto che il cavaliere non sta facendo nulla per riconquistarla. I due iniziano a discutere animatamente tanto che Ida abbandona lo studio. Riccardo la raggiunge e dopo varie polemiche i due decidono di vedersi la sera stessa prima della partenza di Ida.

Entrano Pamela e Stefano dopo che Maria fa vedere il riassunto della puntata precedente dove Roberta mostra i messaggi tre lei e Torrese. Pamela conferma di non aver più visto Stefano ma Roberta e Valentina intervengono usando anche parole poco carine nei confronti della dama. Stefano vorrebbe sistemare le cose con Pamela ma è lei a rompere definitivamente decidendo di sedere nuovamente nel parterre mentre il cavaliere va via a causa di vari impegni ma promette di risentirla più avanti.

Luisa parla della sua storia con Salvio ammettendo di aver avuto anche momenti di intimità con il cavaliere nei tanti weekend trascorsi con lui. Per questo motivo la dama vorrebbe uscire dal programma e vivere la storia con fuori dalle telecamere ma senza sancire un vero fidanzamento. Salvio però, contro ogni aspettativa, afferma di non sentirsi pronto a lasciare il programma ammettendo di volerla ancora corteggiare in studio. Luisa quindi, davanti al rifiuto, decide di andare via ma non senza prima ripresentarsi con 4 mazzi di fiori per Maria e per gli opinionisti.