U&D Over, anticipazioni: la risposta di Ida a Riccardo, Juan Luis riceve una segnalazione

Sabato 7 dicembre sono state registrate le nuove puntate del dating show “Uomini e Donne” dedicato al Trono Over – che andrà in onda su Canale 5 nella settimana tra il 9 e il 13 dicembre -, le cui anticipazioni – fornite puntualmente dal sito “Il Vicolo delle news” – rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena tra i protagonisti del dating show, dove Ida Platano darà pubblicamente una risposta alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Grazie agli spoiler forniti di qualche talpina, abbiamo appreso anche che il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano se la vedrà con le accuse di Armando Incarnato, che ha fatto delle segnalazioni sul corteggiatore di Gemma Galgani. Secondo quanto è stato detto dal napoletano, sembrerebbe che Juan Luis si stia scrivendo con delle signore fuori dal programma.

Juan Luis in difficoltà

Se fosse davvero così, Juan Luis rischierebbe l’esclusione immediata dal dating show, perché il regolamento di “Uomini e Donne” prevede che i protagonisti – nel periodo in cui partecipano alla trasmissione – devono frequentare solo le persone presenti nel dating show. Armando è sembrato molto convinto del fatto suo, tanto da aver anticipato che presto porterà in studio le prove di quanto detto, cioè le chat di Juan Luis con una di queste signore esterne al programma.

Cosa farà ora Juan Luis? Se ancora non ci è dato sapere quale sarà la reazione dell’italo-venezuelano, sappiamo invece qual è stata quella di Gemma Galgani, che sembra davvero sempre più delusa e frastornata dalle azioni del cavaliere. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, la torinese cederà nuovamente al pianto.Nel corso dell’ultima settimana Gemma ha avuto un lungo sfogo contro il cavaliere italo-venezuelano, lamentando non solo di non essere mai difesa da lui, ma anche un eccessivo attaccamento a mostrarsi fin troppo perfetto, impeccabile, sempre troppo cortese. Gemma incomincia a dubitare forse che dietro a questi modi così manierosi del cavaliere – che sembra interessato a ballar con tutte tranne che con la Galgani – si celi invece un totale disinteresse nei suoi confronti?

La risposta di Ida a Riccardo

Il momento tanto atteso è finalmente giunto, infatti entreranno nuovamente in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la proposta di matrimonio fatta da Riccardo all’hair stylist la scorsa settimana, non è stato chiaro a molti se Ida avesse accettato o meno la proposta del tarantino.

Grazie alle anticipazioni delle registrazioni del 7 dicembre del Trono over, sappiamo che la Platano continua a non essere chiara sulle sue intenzioni, ma soprattutto sul perché non si sente di accettare in questo momento la proposta di Riccardo. Ida è molto frastornata, confusa, ma l’unica cosa che le è chiara è il fatto che non vuole perdere il cavaliere.

Come è stato detto anche da Tina Cipollari la scorsa settimana, tra Ida e Riccardo al momento non ci sono i presupposti per un matrimonio. E nel corso della nuova puntata Ida riprenderà proprio questo concetto, dicendo che insieme a Riccardo dovranno creare insieme le basi per una vita insieme.

Ma la domanda che in tanti si pongono e se ora Ida e Riccardo usciranno di scena, lasciando la loro poltroncina del Trono over, oppure continueranno a rimanere nei rispettivi parterre aggiornando i telespettatori circa gli sviluppi della loro storia d’amore? Nelle more di scoprirlo, una certezza sembra esserci stata nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, cioè quella che riguarda Armando Incarnato, che dopo aver appreso del doppio gioco di Veronica, ha preferito chiudere definitivamente con lei, preferendo portare avanti la conoscenza con Roberta Di Padua, che però non era in trasmissione.