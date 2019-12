U&D Over, anticipazioni: Gemma chiude con Juan Luis, Maria De Filippi lo manda via

Si è appena conclusa l’ultima registrazione di puntata del 2019 del popolare dating show “Uomini e Donne” dedicato agli over, dove a tener banco è stata ancora una volta la sfortunata dama torinese Gemma Galgani che ha raccontato le ultime novità circa la sua frequentazione con Juan Luis Ciano, il cavaliere italo-venezuelano ormai molto contestato praticamente da tutti.

Grazie alle anticipazioni riportate dalle talpine del sito “Il vicolo delle news” sappiamo cosa è successo durante l’ultima registrazione di puntata, avvenuta il 27 dicembre, dove Gemma ha deciso di chiudere definitivamente con il venezuelano, che ha chiaramente detto di non aver sviluppato alcuna attrazione chimica nei confronti della dama.

Gemma chiude con Juan Luis

La nuova registrazione del Trono Over andrà in onda martedì 7 gennaio alle 14,40 circa su Canale 5. Dagli spoiler che si leggono in rete sappiamo che la Galgani è entrata negli studi Elios piuttosto inquieta e visibilmente delusa, perchè sembra che Juan Luis non abbia fatto alcun tentativo per risentirla a telecamere spente.

Da quanto raccontato dalla Galgani, Juan Luis è stato quindi latitante per tutto il periodo natalizio, per poi farsi vivo con lei solo due giorni prima delle registrazioni di puntata. Una cosa che ha fatto andare su tutte le furie la Galgani, che ancora una volta si è sentita visibilmente usata e strumentalizzata dal cavaliere, che nelle ultime settimane è stato sconfessato anche dal contenuto dei messaggi inviati a Tina Incarnato, la sorella di Armando.

Ma non è tutto. Gemma sembra sia rimasta molto infastidita da un fatto di cui si è discusso molto anche sui social network, cioè di alcune rivelazioni fatte dall’amico di Ciano, in cui si diceva che Ciano avesse partecipato al programma solo per una scommessa. Una rivelazione che se da un lato ha lasciato di sasso la Galgani, dall’altro ha dato il via a nuove inffiammate polemiche contro il cavaliere.

Nel corso della registrazione Ciano è ritornato nuovamente in studio per dire la sua e per rigettare ancora una volta ogni addebito. Ma anche in questa occasione le sue parole non sono state credute, scatenando l’ira di dame e cavalieri, degli opinionisti, ma anche del pubblico presente. Stavolta Gemma ha fatto una scelta coraggiosa e sensata, cioè quella di non prestare il fianco a questa situazione e chiudere definitivamente con una persona così poco sincera e piena di zone d’ombra.

Se in tante occasioni abbiamo visto Tina scagliarsi contro Gemma, stavolta la situazione è molto diversa, infatti la Cipollari ha sostenuto fermamente la decisione di Gemma, perché l’atteggiamento assunto da Juan Luis è ormai indifendibile. L’istrionica ed esteporanea opinionista ha però lanciato qualche frecciatina alla dama, definendola “la solita zerbina“, rimproverandola quindi per quel suo atteggiamento sempre fin troppo disponibile – da subito – con i suoi corteggiatori.

Nel corso della registrazione del 27 dicembre 2019 di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena, perché Juan Luis, conclusa la frequentazione con Gemma ha chiesto di poter frequentare Aurora, che però ha rifiutato. Il comportamento di Juan Luis nei confronti di Gemma ha mal disposto l’intero parterre femminile, infatti tutte le dame hanno dichiarato il loro disinteresse nei confronti del cavaliere, che quindi a malincuore è stato costretto ad abbandonare il programma. Anche se qualcuno sui social già ipotizza ci possa essere un ritorno del cavaliere in studio.