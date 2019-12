U&D Over, anticipazioni 5 dicembre: Juan Luis sgomento, Gemma gelosa, Veronica smascherata

Nella puntata del 5 dicembre di “Uomini e Donne” si tornerà a parlare delle vicende dei protagonisti del Trono Over. Grazie alle anticipazioni fornite dal sito “Witty Tv”, si apprendono alcune dei momenti topici del nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi, che proseguirà con il duro confronto tra Samuel e Anna.

Più che un confronto, tra i due sembra ci sia in atto un durissimo scontro, dove viene immancabilmente tirato in ballo anche Giorgio Manetti. I due si danno reciprocamente del “ballista”, poi Samuel infierisce nel dire: “Accidenti a me e a quando ti ho lasciato il numero di telefono! Mi vergogno di quel giorno“.

La gelosia di Gemma, la verità su Veronica

Samuel poi punta il dito contro la Tedesco, dicendo: “Sei fredda e anche bugiarda“. Gli spoiler di Witty tv poi fanno vedere Juan Luis in camerino che mostra – in favore di telecamera – una foto incorniciata che tiene in camerino, dove sono raffigurati il venezuelano e Tina Cipollari durante il loro ultimo ballo.

Juan Luis tiene a precisare che si tratta di una foto ricordo. Il promo fa poi vedere l’espressione della Galgani, che non sembra particolarmente lieta della cosa, mentre Tina invece sembra molto compiaciuta. Gli spoiler di Uomini e Donne pubblicati direttamente dal sito dedicato anche alla trasmissione, “Witty tv”, mostrano anche un altro momento che accadrà nella puntata di giovedì 5 dicembre.

Maria De Filippi, infatti, chiederà a bruciapelo a Juan Luis con chi vuole ballare tra Gemma e Tina. Con grande dispiacere di Gemma, Juan Luis sceglie di ballare con la Cipollari, strappando così una smorfia di disprezzo e dispiacere da parte della dama torinese. Dopo il ballo tra il cavaliere e l’opinionista, prende la parola Gemma che, con molta veemenza, chiede a Tina di dire il vero motivo per cui ha inviato la foto a Juan Luis.

E’ evidente che Gemma è molto gelosa, infatti Tina, cavalcando l’onda delle fragilità e delle incertezze di Gemma, dice: “Cosa devo dire che sono innamorata di Juan Luis?“, parole sarcastiche ovviamente. Tina continua a dire che prova solo una simpatia per il cavaliere, mentre Gemma continua a dubitare. Juan Luis, tirato immancabilmente in ballo in questa situazione, rappresenta i suoi sentimenti, dicendo: “Provo sgomento“.

Nella puntata di giovedì 5 dicembre si parlerà anche di Armando, Roberta e Veronica. Il cavaliere ammette di aver la sera prima prima cenato con Roberta a Cassino, poi è andato dopo la cena a Roma da Veronica. Il problema però – come è emerso in puntata – che entrambe le dame fossero ignare dei programmi del cavaliere.

Con grande sorpresa di tutti, Veronica rivela che lei ed Armando si sono dati il primo bacio. Simone è una furia, dirà che Veronica è falsa e che ha inscenato tutto questo, ma in realtà non è per niente interessata al napoletano. Simone rivela i dubbi che le avrebbe rivelato Veronica in gran segreto.

Insomma – secondo Simone – il timore di Veronica è quello che se Simone esce dal programma con Valentina, e lei e Armando rompono, cosa ci sta a fare nel programma? Smbra proprio che Veronica sia stata messa con le spalle al muro. Dopo aver sentito le parole di Simone, Armando non ha dubbi sul fatto di chiudere subito con Veronica, dicendole in napoletano: “Mettiti appresse a isso“.