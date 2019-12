U&D Over, anticipazioni 3 dicembre: Gemma Galgani va in albergo da Juan Luis

Eccezionalmente la prima puntata settimanale del Trono Over andrà in onda martedì 3 dicembre, infatti la puntata di inizio settimana del dating show “Uomini e Donne” è stata dedicata al Trono Classico, dove si è parlato della scelta di Giulia Quattrociocche, così come dei problemi di Giulio Raselli con le sue due corteggiatrici.

La nuova puntata del Trono Over si preannuncia davvero ricca di avvenimenti. A tener banco, oltre all’inaspettata proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano, ci saranno ancora una volta Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, la cui frequentazione ha ormai catalizzato l’attenzione del pubblico e del gossip.

Gemma Galgani va in albergo da Juan Luis

Le anticipazioni della puntata di martedì 3 dicembre che sono state da poco pubblicate sul sito “Witty tv” rivelano che prima dell’entrata di Gemma in studio, sarà fatto vedere un video girato in camerino subito dopo l’ultima puntata del Trono Over, dove il cavaliere venezuelano e la dama si confrontano.

“Io dò un peso alla nostra conoscenza” – ha detto Ciano alla torinese per rassicurarla circa le sue intenzioni e la bontà e sincerità dei suoi sentimenti in questo momento. Ciò che in molti però hanno notato è il fatto che il cavaliere non parla mai di amore, ma appunto di mera conoscenza, quasi a voler frenare gli entusiasmi di Gemma, che invece non cela la sua infatuazione per l’affascinante corteggiatore.

“Io sono istintiva” – dice la Galgani, per poi aggiungere – “quello che sento faccio”, ma dopo queste parole si vede Gemma cedere al pianto. Cosa sarà accaduto? Nel sequel del racconto delle anticipazioni proposte da Witty Tv si vede Gemma vestita con un abito rosso fuoco seduta sulla poltroncina al centro dello studio, quindi rivelare qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Infatti la dama ha rivelato che: “Ieri sera sono andata io da lui in albergo“. Maria dopo aver sentito queste parole ha replicato sorpresa: “Hai preso quel famoso taxi?!“. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari ascoltano con partecipazione le novità della coppia, e Gianni non nasconde la sua sopresa, rimanendo letteralmente a bocca aperta.

Continuano i battibecchi tra Tina e Gemma. La Cipollari continua a sottolineare il fatto che Gemma sia interessata solo a certi aspetti del rapporto con Juan Luis, mentre la torinese ammonisce l’opinionista dicendo: “Non ti permetto di dirlo“. Sono tante le reazioni istintive che si vedranno in puntata, e che non riguarderanno soltanto la dama torinese ed il suo ben Juan Luis.