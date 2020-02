"U&D over" anticipazioni 18 febbraio, l’affondo di Barbara su Gemma: "Stai qui a strisciare per avere popolarità"

Oggi, 18 febbraio, andrà in onda la continuazione delle scorse registrazioni del trono over di “Uomini e Donne” e la puntata odierna promette scintille in studio. L’attenzione si sposterà su Barbara De Santi grazie al commento di Gianni Sperti dopo l’arrivo di un nuovo cavaliere giunto in trasmissione per conoscerla.

Sperti, in pratica, ha chiesto all’uomo: “Volevamo sapere se stai bene economicamente“, lasciando intendere che quello fosse il punto determinante per la scelta di Barbara. Lei non sta a guardare e punzecchia l’opinionista rispondendo: “Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone“, e da qui ci sarà un battibecco che coinvolgerà anche il profilo Instagram della dama, rea di aver lasciato un commento velenoso circa il matrimonio di Gianni Sperti con la Barale e, più precisamente, sul fatto che il ballerino si sia fatto mantenere dalla sua ex moglie. Notizie più precise le avremo con la messa in onda.

Uomini e Donne over, è scontro tra Barbara De Santi e Gemma Galgani

Ma nella questione entra anche Gemma Galgani che consiglia a Barbara di non fidarsi troppo dei suoi followers: “Nel tuo profilo privato ci sono delle persone che non ti sono così vicine e amiche e poi estendono le tue notizie ad altri“, riferendosi proprio al messaggio incriminato che la De Santi pensava non sarebbe stato reso pubblico.

Ma, già abbastanza indispettita, Barbara non si fa dare lezioni dalla dama torinese e infatti le risponde con toni piccati: “Non mi chiamo Gemma che sta qua a strisciare e subisce tutto pur di avere un attimo di popolarità“.

Come se questo non fosse ancora abbastanza, ci pensa Marcello a calare il carico con un’invettiva – presumibilmente sempre verso la De Santi – che fa intendere quanto livore ci sia ancora tra i due: “Pericolosa e bugiarda!“, sentenzia il cavaliere in piedi e molto innervosito, anche se non si sa di preciso per quale ragione abbia provocato questa reazione rabbiosa. Attendiamo, quindi, con ansia di vedere come si metteranno le cose grazie alla puntata in onda alle 14.45 su Canale 5.