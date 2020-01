U&D over, anticipazioni 14 gennaio: Gianni contro Anna, Armando e Roberta si accusano a vicenda

Una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” andrà in onda il 14 gennaio e dalle anticipazioni emerse è possibile comprendere come ancora una volta ne accadranno delle belle. La puntata prenderà il via dopo l’interruzione di quella precedente, ovvero con Gemma che cerca di comprendere quali siano le reali intenzioni di Marcello, dato che ha intrapreso una frequentazione anche con la dama Anna Tedesco che a sua volta frequenta anche Mattia, impegnato in contemporanea con Barbara.

Ecco che una volta appresa la notizia, la De Santi comprende il reale motivo per cui il cavaliere non le ha risposto al telefono. Interviene Gianni, il quale accusa duramente Anna, essendo sempre convinto che la dama in realtà fuori sia fidanzata.

Successivamente al centro dello studio è la volta di Armando, il quale sarà protagonista indiscusso della puntata. Parla di Barbara e del fatto che sia una bellissima donna, ma mentalmente non potranno mai trovarsi. Ciò scatena l’ira di Roberta, dama con la quale Incarnato aveva intrapreso tempo fa una conoscenza finita male. La donna lo accusa di essere falso e lo scontro infuocato tra i due prende il via, e la donna non riesce a trattenere le lacrime.

Prima di chiudere la discussione però Roberta lancia una pesante frecciatina ad indirizzo di Armando, asserendo: “Io non ho problemi, non mi devo nascondere da nessuno fuori“. Insomma Roberta condivide un pò il pensiero generale, ovvero che Incarnato abbia una donna fuori e aggiunge che al bel cavaliere piaccia far perdere tempo alle donne.

Da qui dovrebbe partire una situazione davvero delicata: Gianni accuserà apertamente il napoletano, tirando fuori anche qualche prova, smascherandolo e invitandolo a lasciare lo studio. Ciò con ogni probabilità andrà in onda durante la puntata del 15 gennaio, bisognerà dunque attendere un giorno per assistere ad un momento che si preannuncia di forte tensione.