U&D over, Anna Tedesco torna nel programma: il botta e risposta con Gianni Sperti e l’intesa con Paolo

Nel corso dell’ultima puntata del celebre format televisivo di Canale 5 “Uomini e Donne” dedicato ai senior, mandata in onda martedì 24 settembre, dopo il siparietto comico di Tina Cipollari – che ha regalato del viagra a Pietro in vista del suo appuntamento con Gemma Galgani -, è stata la volta di Anna Tedesco.

In molti ricorderanno che la dama era uscita dal programma, dopo una serie di polemiche e di illazioni circa un suo presunto flirt con Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani. La dama ha quindi raccontato i motivi che l’hanno indotta a lasciare il popolare programma, rinconducibili a dei problemi di salute.

Anna Tedesco al vetriolo contro Gianni Sperti

Anna rivela che il giorno in cui decise di lasciare gli studi Elios ha rischiato di restare senza voce perché si era operata due giorni prima. L’opinionista Gianni Sperti oltre che sorpreso dal ritorno di Anna in studio, sembra anche piuttosto infastidito, così nasce quasi subito un botta e risposta con la Tedesco, durante il quale la dama sbotta: “Io mi sono difesa per otto mesi e tu hai detto una frase cioè che ero scappata perché ero sporca, ma ti dico che non è così. Tra me e Giorgio non c’è mai stato niente e mai niente ci sarà anche se continuo ad essere sua amica“.

Ora che Giorgio non c’è più nella sua vita, Anna dice spazientita: “Voglio ricominciare da me, posso?“, e Sperti non manca di rispondere: “Certo che puoi se non vedi altre persone“. Il battibecco tra i due continua, tanto che Anna si sente davanti ad un inquisitore e non un opinionista. Anna si è seduta al fianco di Barbara De Santi al centro dello studio per parlare poi della sua frequentazione con Paolo,

Mentre Barbara racconta che il cavaliere è stato abbastanza latitante al telefono, il cavaliere replica che c’erano dei problemi di comunicazione con la dama, che quindi ha deciso di non proseguire la conoscenza. Cosa diversa per Anna, con cui Paolo sin da subito sembra aver instaurato un bel rapporto, tanto da confidare che tra i due ci sono stati dei baci a stampo.