U&D Over, Angela Di Iorio polemizza contro Gianni Sperti e attacca pesantemente Valentina Autiero

Angela Di Iorio è riuscita a rendersi nuovamente protagonista al trono Over di Uomini e Donne e, nella puntata andata in onda oggi 16 gennaio 2019, ha puntato il dito contro Gianni Sperti e Valentina Autiero. Dopo che in studio per lei è arrivato un nuovo corteggiatore, Antonio, la dama anche questa volta ha avuto da ridire storcendo il naso in più occasioni.

L’uomo, con tutti i più buoni propositi, ha confessato di apprezzare moltissimo la dama perchè è l’unica ad avere “idee concrete” ma soprattutto “Quelle poche volte che parla, dice cose giuste”. Angela si è sempre definita una persona saggia ma nonostante i complimenti, ha ribadito di desiderare una persona che le faccia vivere la vita e non di certo un uomo con i soldi.

Gianni Sperti non è riuscito a trattenersi dopo queste esternazioni e, assieme alla collega Tina Cipollari, hanno ironizzato sostenendo che forse Antonio fosse “un pollo”. Angela ha anche chiesto al cavaliere se fosse divorziato ma Antonio ha replicato asserendo di essere separato da ben 15 anni.

Immediata dunque la reazione di Angela che ha infatti ammesso senza tanti fronzoli “Devo dire la verità, nella mia mente parte l’idea del vedovo, della persona vedova. Tu sei separato. Non mi piacciono i separati. Sono capitate situazioni di persone separate…”. Gianni Sperti ha voluto fermarla subito asserendo “Lo so io il perché. Il separato vuole gli alimenti, lei invece vuole prendersi i soldi”. E’ stato a questo punto che la Di Iorio si è scagliata pesantemente contro l’opinionista dichiarando di accettare consigli solamente da una persona che ha un vissuto di famiglia, di figli, di sacrifici, ma non da una persona che ha fatto sacrifici solo per ballare.

Anche Antonio stesso ha rimproverato la dama accusandola di essere offensiva ma immediatamente ha preso la parola Valentina Autiero asserendo di non sopportare più gli atteggiamenti di Angela. Anche in questo caso la risposta della Di Iorio non si è fatta di certo attendere “Da quanti anni stai qua? Ti sei chiesto perché non vieni presa?” lasciando il pubblico ma anche Maria De Filippi senza parole.