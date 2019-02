U&D Over, Angela delusa abbandona la trasmissione. Beniamino: “La mollo, ha un fisico da 80enne e pensa ai soldi”

Beniamino ha messo la parola fine alla sua conoscenza con Angela Iorio e, nella puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda oggi 13 febbraio 2019, la dama ha preferito abbandonare definitivamente il parterre della trasmissione. Il cavaliere, come ben ricordiamo, si era presentato come il suo principe azzurro pronto a battersi contro le ingiurie di Tina e Gianni ma così non è stato.

Dopo qualche settimana di conoscenza infatti Benny, così affettuosamente ribattezzato proprio da Angela, ha preferito fare dietro front lasciando per sempre Angela. Il cavaliere infatti dopo una cena romantica ha avuto l’opportunità di approfondire il legame con la dama ma il risultato è stato alquanto disastroso.

“Ho avuto modo di constatare la sua aggressività, che non è mossa dalle accuse di Tina e Gianni, ma che fa proprio parte del suo carattere. Nel ristorante ha fatto molte piazzate e mi ha più volte chiesto quanto guadagno e se ho un giardiniere. A questo punto inizio a pensare anche io che lei è interessata ai soldi” ha infatti chiosato Beniamino. Il cavaliere oltretutto ha sottolineato quanto Angela sia molto critica nei confronti delle altre persone ma soprattutto una donna vecchia.

“Mi sono accorto che non ce la fa a scendere le scale, ha il fiatone, è come se avesse un fisico da ottantenne. Siamo usciti ma non vedevo l’ora di scaricarla” ha continuato il cavaliere convinto piùà che mai della decisione presa. Versione ben diversa quella invece raccontata da Angela che, dopo aver svelato di aver trascorso con Beniamino una bella serata verso mezzanotte, lo stesso le avrebbe chiesto di andare a casa sua a bere champagne.

Inutile dire che questa proposta non è stata per nulla apprezzata dalla Di Iorio che ammette altresì “Tengo molto al rispetto della mia persona, io non posso restare in questo programma. Ognuno di noi ha un patrimonio umano, il mio è inestimabile. Ho sognato, ti ringrazio tanto” rinunciando anche alla conoscenza del cavaliere Antonio arrivato in trasmissione per lei.