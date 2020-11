U&D, Nicola Vivarelli va via e fa una promessa a Gemma: tra loro non è finita

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda l’11 novembre, abbiamo assistito all’uscita di scena di Nicola Vivarelli. Le anticipazioni avevano già lasciato emergere ciò, ma solo con la puntata in questione abbiamo potuto partecipare al saluto di Sirius. Nicola fa parte della marina mercantile e per tale ragione è stato costretto ad adempiere al suo dovere.

Difatti, Vivarelli è stato richiamato dopo un periodo di stop a causa del Coronavirus e lo scorso 28 ottobre si è imbarcato alla volta dell’America. Sarà fuori dall’Italia per circa tre mesi. Ricordiamo che il giovane è approdato a “Uomini e Donne” sul finire della scorsa stagione, con l’intento di corteggiare Gemma Galgani, dama di 44 anni più grande di lui.

La storia ha destato scandalo, scalpore, critiche e attacchi, salvo poi concludersi in un nulla di fatto. Le cose tra Gemma e Nicola non sono andate a buon fine e dopo qualche attacco reciproco, sembrava che i due avessero ripreso a dialogare, con diversi balli annessi, in trasmissione. Vivarelli ha fatto sapere che gli è dispiaciuto lasciare tutto ciò e Maria De Filippi ha aggiunto il pensiero di Gemma.

Sembrerebbe che la dama torinese abbia fatto sapere alla redazione che è molto felice di come si sia conclusa pacificamente la loro conoscenza. Parlando invece del suo attuale rapporto con la Galgani, Nicola ha stupito tutti dichiarando che si è già messo d’accordo con Gemma e nei prossimi tre mesi, se ci sarà la possibilità, si sentiranno. Dunque, i due si sono fatti una promessa: quella di sentirsi ancora.

Gemma ha anche aggiunto che lei ha scherzato molto sul fatto di poter diventare piccola e intrufolarsi nella valigia e partire insieme a lui. Sembrerebbe dunque che tra la Galgani e Vivarelli non sia del tutto finita oppure potrebbe solo essersi creata nel mentre, una bella amicizia. Nicola sarà via per tre mesi e chissà se al suo rientro, lui e Gemma ci racconteranno qualche novità.