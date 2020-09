U&D, Nicola Vivarelli massacrato: tutti contro Sirius. L’ex di Belen invece osannato dal web

Venerdì 11 settembre è andata in onda l’ultima puntata della prima settimana di questa nuova stagione di “Uomini e Donne” e ancora una volta, i protagonisti del trono over non si smentiscono e soprattutto non deludono mai. Questa volta, al centro della bufera vi è stato Nicola Vivarelli, il quale è stato attaccato da tutti. In particolar modo, il parterre maschile si è scagliato contro di lui.

Andando con ordine, Sirius ha lamentato una mancanza di rispetto da parte di Gemma, colpevole di aver accettato la corte di Paolo, mentre Vivarelli ha ammesso di aver rifiutato il numero di ben quattro dame, proprio per deferenza nei riguardi della Galgani. Quest’ultima, in particolar modo è uscita con il signor Paolo e questo ha scatenato la gelosia di Nicola, che in trasmissione non ha fatto altro che attaccarla.

Diversi protagonisti sono intervenuti contro Sirius, a partire dallo stesso Paolo che ha dichiarato: “Sembri un bambino a Riccione che ha perso la mamma“. E’ stata poi la volta di Armando Incarnato, che ha fatto notare come sia stato in realtà Vivarelli a voler evitare il contatto fisico con la dama torinese e questo denota che non sia interessato a lei. Dello stesso pensiero sono anche alcuni corteggiatori e corteggiatrici.

D’altronde, tutti hanno sempre pensato che Sirius sia interessato solo alla notorietà e non alla dama torinese. E proprio questo aspetto è stato rimarcato dal popolo del web, che se da un lato ha massacrato Nicola, dall’altro ha osannato il cavaliere Simone, ex di Belen Rodriguez. Anche Simone in trasmissione ha attaccato Vivarelli e le sue parole sono state accolte con entusiasmo dagli utenti in rete.

“Tendenzialmente tendo a essere un po’ dalla parte degli uomini, ma a 26 anni che non riesci a salire a casa sua, non voglio fare il materialista, non si può sentire. Scusate, ma veramente mi sembri di un altro pianeta“, ha asserito il cavaliere. Nicola ha cercato di difendersi come poteva, mentre sul web sono piovuti commenti positivi a favore di Simone.

“Ma questo Simone col botto, la voce del popolo. Bravo“, si legge sui social. Dunque, Vivarelli è stato letteralmente sommerso dalle critiche, sia dentro che fuori lo studio di “Uomini e Donne”, ma d’altronde è così da quando vi ha messo piede lo scorso anno. Il pubblico ha accolto con favore le parole di Simone invece, che si è duramente scagliato contro Sirius.