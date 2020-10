La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 27 ottobre, ci ha riservato non pochi colpi di scena. Già in apertura, si è compreso che si sarebbe trattato ancora una volta di una puntata davvero interessante e così è stato. Proprio il momento andato in onda durante i primi minuti, ha visto coinvolti Gemma Galgani e no, non Biagio e le altre due dame, bensì Nicola Vivarelli e Veronica.

Come ormai compreso da qualche puntata a questa parte, Nicola e Veronica si stanno frequentando e tra loro sembrerebbe che la conoscenza sia arrivata ad un punto importante. Difatti i due, non hanno mai fatto mistero che vi sia stato anche un bacio appassionato. Sappiamo bene però che Sirius è approdato in trasmissione con l’intento di conoscere la Galgani, che tra loro vi sono ben 44 anni di differenza, che questa storia ha destato tanto scalpore e che poi non è andata a buon fine.

Sia Gemma che Nicola hanno voltato pagina, ma a quanto pare qualcosa di irrisolto ancora c’è. Ogni volta che Vivarelli è al centro dello studio, in un mondo o nell’altro viene fuori l’argomento Gemma e inevitabilmente si torna a parlare della questione, con la dama torinese che interviene. La cosa ha dato fastidio e non poco a Veronica, tanto che la dama già nella scorsa puntata aveva etichettato la Galgani e Nicola come due “ridicoli“.

Maria De Filippi, si è riagganciata all’argomento e ha mandato in onda un filmato che ha mostrato un confronto tra Nicola e Veronica prima e lo sfogo della dama poi. Nella prima clip abbiamo assistito a Veronica che visibilmente infastidita, ha chiesto a Nicola di non far sempre entrare Gemma in qualche modo nella loro storia.

“Sono stanca di parlare continuamente di Veronica, Nicola e Gemma. Puntualmente quando si tratta di me e di te c’è Gemma di mezzo“, ha tuonato la dama. Nicola ha provato a far valere le proprie ragioni e nel bel mezzo della discussione è stato colpito da un lapsus Freudiano e ha chiamato Veronica col nome di Gemma.

“No io non voglio la ragione Gemma…ehm Veronica“, ha asserito Nicola. La dama si è arrabbiata tantissimo ed è scappata via. Una volta tornati in studio, non è mancata la battuta di Tina: “Tutti abbiamo le nonne nel cuore“. La Galgani è intervenuta e ha dichiarato di stare pensando al lapsus di Vivarelli e proprio in quel momento è venuto giù lo studio, con la Cipollari che ha ritenuto che la dama torinese ci stesse riprovando con Sirius.

Ciò ha innescato l’ennesima lite tra l’opinionista e Gemma. Il secondo filmato ha visto lo sfogo di Veronica e una volta in camerino, la dama ha accusato la Galgani di stuzzicare sempre Nicola e di entrare nel merito della loro storia. Una volta che Veronica è entrata in studio, la discussione è divampata. Nicola si è detto infastidito perché la Galgani si intromette nella sua frequentazione con Veronica.

La dama torinese, sentendosi tirata in causa è intervenuta. Ha detto che con Nicola avevano delle cose da chiarire e in quel momento è partita la discussione tra le due donne. Gianni Sperti è intervenuto, asserendo che se a Veronica danno fastidio quelli che chiama “teatrini“, ne ha fatto uno lei proprio nel momento in cui ha discusso con la Galgani. Dopo un momento di bufera, si è cambiato argomento.