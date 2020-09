U&D, Nicola e Valentina smascherati da Gemma. La dama dichiara: "Loro due si sono sempre scambiati dei messaggi"

Lunedì 7 settembre, la prima puntata di “Uomini e Donne” è andata in onda. Tutto il tempo a disposizione è stato dedicato a Gemma Galgani. La dama torinese ha fatto il lifting e tutti gli occhi erano puntati su di lei e sul risultato ottenuto. Le mani esperte del professor Gasparotti, hanno restituito un nuovo volto alla Galgani che si è detta soddisfatta.

Dunque, se la prima parte di puntata è stata dedicata all’intervenuto di chirurgia estetica a cui la dama torinese si è sottoposta; la seconda parte invece è stata dedicata al faccia a faccia tra Gemma e Nicola Vivarelli. I due si sono lasciati in malo modo e in trasmissione non hanno fatto altro che litigare. Anche Valentina Autiero è stata tirata in ballo, colei che non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse per Sirius.

Mentre andava in scena lo scontro infuocato tra Nicola e Gemma, quest’ultima ad un certo punto ha asserito: “Tanto sei stato confortato da Valentina“. A quel punto è emerso che durante l’estate la Autiero ha chiesto a Nicola come stesse e il giovane pare che le abbia risposto dopo un mese. La Galgani è subito intervenuta dicendo a Vivarelli che lui le aveva detto di non aver risposto a Valentina, ma sia lui che la Autiero hanno precisato che il tutto è accaduto dopo un mese.

Maria de Filippi ha così chiesto a Valentina se le piacesse ancora Sirius e la dama ha ammesso che lo trova ancor più carino. Nicola ha provato a giustificarsi, la Autiero è intervenuta asserendo che il giovane non doveva farlo perché Gemma lo ha tenuto all’oscuro del lifting fatto. Queen Mary ha poi chiesto a Vivarelli se volesse ballare, dapprima il giovane ha risposto negativamente e poi la Autiero si è fatta avanti e lui ha accettato.

Al termine del ballo, Gemma ha dichiarato che si aspettava che Nicola e Valentina avrebbero ballato insieme e ha nuovamente tirato fuori la storia del contatto tra i due. “Ho sempre pensato che loro si sentissero. Tutto sommato qualche messaggio loro se lo scambiavano sempre. Adesso Valentina ha la strada spianata“, ha dichiarato Gemma, visibilmente adirata.

Insomma, la Galgani ha lasciato intendere che tra Sirius e la Autiero ci sia qualche forma di comunicazione e mentre i diretti interessati negano, Gemma la pensa diversamente e dichiara: “Dovete ammetterlo“. Sicuramente la situazione avrà delle evoluzioni e le anticipazioni già parlano di una possibile esterna tra Nicola e Valentina e la gelosia di Gemma. Non resta che vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.