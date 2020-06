U&D: Nicola contro tutti, anche Gemma lo attacca

A “Uomini e Donne” ne stanno succedendo di tutti i colori, proprio nel momento in cui la pausa estiva è alle porte. Da un lato vi è il triangolo composto dalla tronista Giovanna Abate e dai suoi corteggiatori, Sammy Hassan e Davide Basolo; dall’altro invece troviamo la coppia anomala composta da Gemma Galgani, 70 anni e Nicola Vivarelli, 26 anni.

Da quando si è tornati in studio, dopo uno stop subito a causa del Coronavirus, non vi è più differenza tra trono classico e over e così Giovanna porta avanti il suo percorso insieme a quello di dame e cavalieri. Ciò da la possibilità a tutti di commentare tutto e così anche Nicola ha detto la sua sul trono della Abate e sul comportamento assunto da Sammy.

Durante la messa in onda della puntata del 4 giugno, è andata in onda l’esterna tra la Abate e Davide e lì si è visto che il loro incontro è stato interrotto dall’arrivo di Sammy, il quale a modo suo, ha voluto dare una prova di interesse a Giovanna. In trasmissione Basolo ha attaccato il suo rivale, definendolo esibizionista e maleducato, Hassan si è difeso e poi ha simulato il lancio della scarpa verso Giovanna.

Questo gesto ha mandato Vivarelli su tutte le furie e difatti è intervenuto attaccando duramente Sammy e asserendo che lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere nei riguardi di una donna. A quel punto tutti sono intervenuti e hanno attaccato Nicola, dicendogliene di ogni, del tipo che è vecchio dentro e che potrebbe anche farsi una risata e, con grande sorpresa, anche Gemma gli si è scagliata contro.

La dama torinese ha spiegato, che per lei tra Giovanna e Sammy c’è un’intesa e un’alchimia che si percepisce, aggiungendo: “Non è stato un gesto maleducato: l’ha fatto per attirare la sua attenzione“. Giovanna è poi intervenuta, dicendo a Nicola che è affezionata a Gemma e se la farà soffrire (cosa che a suo avviso accadrà), avrà una nemica in più. E pensare che il gossip che vede Nicola fidanzato, durante la puntata non era ancora trapelato.