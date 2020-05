U&D, Nicola ammette che uscirebbe dalla trasmissione con Gemma

A “Uomini e Donne” e non solo, non si fa altro che parlare di Nicola Vivarelli. Da quando il giovane 26enne è approdato alla corte di Gemma Galgani, che di anni ne ha 70, la coppia inverosimile del momento, è finita sulla bocca di tutti, con critiche che piovono da ogni dove. La motivazione alla base di tutto è sempre la stessa: tra Gemma e Nicola vi sono troppi anni di differenza.

La Galgani però non è l’unica a cui piace Vivarelli, difatti anche la dama Valentia Autiero ha messo gli occhi su “Sirius”, così come le tante ragazze che chiamano per venire in trasmissione e corteggiarlo. Fino ad ora, Nicola ha sempre rigettato al mittente l’interesse mostrato nei suoi riguardi, ammettendo che l’unica donna che davvero gli interessa è la Galgani.

Durante la messa in onda della puntata di “Uomini e Donne” del 25 maggio, dopo che Vivarelli ha rifiutato la corte di altre tre ragazze, il cavaliere Armando Incarnato ha preso la parola e con l’intento di provocarlo, ha chiesto a Nicola: “Usciresti dalla trasmissione con Gemma?“. La risposta del ragazzo è stata affermativa, non senza qualche preambolo che potrebbe far presupporre in qualche modo il contrario.

Le parole di Nicola, sono state: “Stiamo continuando a conoscerci e uscirei dal programma insieme a lei. Ma è una domanda un po’ forzata perché ci conosciamo da poco. Per ora è la donna giusta per me, ma magari tra una settimana crolla tutto. Se il programma finisse oggi, uscirei fuori con Gemma per continuare a conoscerla“.

Naturalmente, quanto detto da Vivarelli ha reso felice la dama torinese, sul volto della quale si è stampato un sorriso a 36 denti. Poi però è arrivata la doccia fredda, Nicola ha accettato di ballare per la prima volta con Valentina e come riporta il sito “Tv Fanpage“, mentre i due erano al centro dello studio con la musica che copriva le voci, Vivarelli ha ammesso che la Autiero non gli è indifferente.

Valentina ha chiesto a Sirius: “Se non ci fosse Gemma, mi avresti conosciuto?“. La risposta del giovane è stata sorprendente e soprattutto discorde con quanto dichiarato fino ad ora: “Sì, perché no?“. Insomma, le previsioni non lasciano spazio a dubbi: nelle prossime puntate ne vedremo delle belle e già dalle anticipazioni lo si percepisce.

L’interferenza di Valentina ha creato un triangolo che, senza esclusione di colpi, porterà questa particolare stagione di “Uomini e Donne” (il Coronavirus ha fatto la sua parte) ai titoli di coda; salvo poi riprendere a settembre e capire cosa sarà accaduto, nel mentre, durante tutta l’estate, ai protagonisti Gemma e Nicola e riparitre esattamente da lì.