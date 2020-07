U&D, nella prossima stagione andrà in onda solo due volte a settimana: arriva l’ufficialità dei palinsesti

Da più di 20 anni a questa parte, “Uomini e Donne” è senza dubbio il programma pomeridiano di punta di canale 5. Maria De Filippi negli anni è stata capace di rimodulare la sua creatura a seconda del mutamento degli eventi, dandole la possibilità di diventare una macchina dinamica ma soprattutto vincente, con ascolti che nell’ultimo periodo si sono rivelati essere da capogiro.

Ebbene si, “Uomini e Donne” ha dapprima fatto sognare i fan negli anni, con storie d’amore nate nel trono classico e poi ha puntato tutto sul trono over, perché da quando i siparietti trash di Tina Cipollari e Gemma Galgani fanno audience, così come le dinamiche incredibili che innescano dame e cavalieri, lo share del trono over ha subito una flessibilità al rialzo paragonabile agli ascolti di una prima serata; a differenza di quello classico che nel tempo ha perso il suo appeal.

Queen Mary si è saputa anche adattare ai tempi del Coronavirus, creando un ibrido tra trono classico e over e dunque dato che la formula si è rivelata ancora una volta vincente, l’idea è quella di proseguire su questa strada anche per la prossima stagione. Proprio la prossima stagione è stata appena ufficializzata, promulgando i palinsesti Mediaset e a quanto pare ce una novità che ha lasciato tutti basiti.

Il talk show dei sentimenti è sempre andato in onda dal lunedì al venerdì, ma stando a quanto si apprende, a settembre andrà in onda solo due volte a settimana e precisamente il giovedì e il venerdì. Fino al 20 ottobre, “Uomini e Donne” si alternerà con “Daydreamer – Le ali di un sogno“, la serie tv turca che sta riempiendo i pomeriggi estivi di canale 5, quei pomeriggi lasciati vuoti proprio da “Uomini e Donne” che attualmente è in pausa.

A dare la notizia è stato “Publitalia“, la sensazione è che non ci siano stati errori dato che vi è stata la pubblicazione del documento ufficiale e dunque i fan di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, dovranno accontentarsi di questa messa in onda un po’ anomala. Probabilmente la decisione di Mediaset, sta nel voler sfruttare il discreto successo ottenuto dalla fiction turca in Italia e per tale ragione le affiderà ben tre pomeriggi su cinque.

In passato con la serie tv “Cherry Season“, la rete del Biscione decise di dividerla in due stagioni con la messa in onda per due estati consecutive. Sicuramente questo non potrà essere il caso di “Daydreamer – Le ali di un sogno”, dato che tutti gli episodi sono online e le persone potrebbero non avere pazienza e guardare le puntate in anteprima e grazie alla piattaforma.

Sicuramente, togliere tre giorni di messa in onda a “Uomini e Donne” anche se al momento è solo fino al 20 ottobre, può essere un azzardo che potrebbe costare carissimo ai vertici Mediaset, perché come tutti sappiamo il talk show di Maria De Filippi è uno dei fiori all’occhiello della rete del Biscione e la scelta di relegarlo ad una messa in onda abbastanza anomala, ha già creato non poche critiche e polemiche.