U&D, momento dura per Gemma: Gianni Sperti la asfalta e Maria De Filippi la redarguisce

A “Uomini e Donne” la stagione volge ormai al termine. Venerdì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata e con ogni probabilità, non caveremo un ragno dal buco. Gemma continuerà a non aver trovato l’amore e a settembre ci ritroveremo punto e a capo. Concentriamoci però sul presente e in particolar modo sulla puntata andata in onda il 26 maggio.

In questo periodo, Gemma è incentrata sulla rivalità con la dama Isabella. Tra le due donne non scorre buon sangue, soprattutto per volere della Galgani. É la dama torinese ad aver innescato questa rivalità, la Ricci nemmeno ci aveva provato. Secondo Gemma, Isabella sarebbe fredda e arida ma la dama, a differenza della sua collega, ragiona prima di buttarsi a capofitto in una storia che non la porterà da nessuna parte.

Durante la puntata in questione, proprio sulla querelle Gemma- Isabella sono intervenuti a muso duro Gianni Sperti e Maria De Filippi. L’opinionista e la conduttrice hanno attaccato la dama torinese. La Galgani si è lamentata perché a suo dire, gli opinionisti utilizzerebbero due pesi e due misure e si è detta soprattutto delusa dal comportamento di Sperti.

Quest’ultimo le ha fatto notare come in realtà lei sia una che tende a concedersi ad un uomo dopo poche ore, a differenza di Isabella che invece è più oculata. Ancora una volta è stata la Galgani a servire su un piatto d’argento la frase a Sperti, in quanto si è intrufolata nella conoscenza tra la sua rivale e il cavaliere Andrea, ammettendo di non comprendere come faccia Isabella a frenarsi fisicamente quando sta bene con un uomo.

Anche la De Filippi è intervenuta, facendo notare come alla dama torinese dia fastidio anche solo la voce di Isabella. Queen Mary ha ammesso di trovare questa reazione, fin troppo esagerata da parte di Gemma. Ovviamente non poteva mancare l’intervento di Tina Cipollari, la quale a sua volta, esattamente come Sperti, ha asfaltato la dama. Insomma, per la Galgani pare non esserci pace ormai, attaccata da tutti i fronti.