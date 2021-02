U&D, Maurizio invia a Gemma un’immagine che la sconvolge: la foto dello scandalo

A “Uomini e Donne” si è parlato ancora di Gemma Galgani e di Maurizio, il poeta arrivato qualche puntata fa per corteggiare la dama di Torino. La loro conoscenza, però, si è fermata sul nascere per il poco interesse dimostrato dalla Galgani che ha fin da subito dichiarato di aver avvertito un vuoto tra loro.

Maurizio ha incassato il colpo, ma non ha gradito il fatto che Gemma l’avesse un po’ sminuito sul lato fisico e così si è preso la sua rivincita. In settimana ha inviato tramite WhatsApp una sua foto che lo ritrae a petto nudo, mettendo in mostra un fisico di tutto rispetto per i suoi 63 anni. La foto è stata inviata anche alla redazione e postata su Facebook, anche se Maria De Filippi – pur precisando che non ci fosse nulla di scandaloso – ha deciso di non mandarla in onda.

Gemma Galgani scandalizzata dalla foto di Maurizio

Gemma ha mostrato tutto il suo fastidio per questa immagine, giudicandola di cattivo gusto e non richiesta. La De Filippi prova a farle capire che Maurizio le ha inviato quella immagine con ironia, così come è nel suo modo di fare, ma la Galgani non si è lasciata convincere da queste spiegazioni ed è rimasta della sua idea.

Tina Cipollari, dopo essersi complimentata con il cavaliere, è dell’idea che dopo questa foto Gemma cambierà opinione su di lui: “Prima voleva mandarlo via mentre ora ha visto il fisico e quindi lo fa restare”. Questo commento innervosisce ancora di più la Galgani che l’accusa di nuovo di essere lei la causa di queste situazioni scomode per tutti i suoi commenti fuori luogo e maliziosi.

Gianni Sperti allora interviene facendo notare a Gemma che se la stessa foto le fosse arrivata da un altro suo corteggiatore – come ad esempio Maurizio Guerci – lei non si sarebbe né scandalizzata, né infastidita, anzi sarebbe stata felice di riceverla. La sua reazione è dovuta solo al fatto che il poeta non le è mai piaciuto fisicamente. E il pubblico applaude.