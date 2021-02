U&D, Maurizio Guerci mette gli occhi su Pamela Barretta: arriva la reazione di Gemma

Le beghe amorose di Gemma Galgani, appassionano il pubblico di “Uomini e Donne” da più di 10 anni. In questo periodo Gemma è sempre più delusa dalla fine della relazione con Maurizio Guerci e non riesce a capacitarsene. Improvvisamente e senza un apparente motivo, Guerci ha deciso di troncare con la Galgani e da quel momento, la dama torinese non se ne fa una ragione.

Ha cercato più volte un confronto con lui, ha dichiarato di essere convinta che in realtà il cavaliere abbia un’altra donna fuori, ha ammesso di aver ricevuto una segnalazione in tal senso, non supportata però da prove concrete. Maurizio in studio è stato letteralmente massacrato dai presenti, tutti schieratisi a favore di Gemma, a grande sorpresa, Tina Cipollari compresa.

Maurizio però continua il suo percorso e questa volta, pare abbia messo gli occhi addosso ad un gradito ritorno nel parterre femminile: Pamela Barretta. Dopo la fine turbolenta della relazione con Enzo Capo, Pamela ha deciso di rimettersi in gioco. Guerci ha fatto degli apprezzamenti alla dama e ha poi sorpreso, chiedendole di concedergli un ballo.

La Barretta è rimasta stupita e ha dichiarato che forse la richiesta di Maurizio, risieda nel fatto che Pamela si era espressa in merito al suo comportamento nei riguardi di Gemma, comportamento che non le era andato per niente giù e per tale ragione, probabilmente lui potrebbe avercela con lei. Il cavaliere però ha ammesso di non aver fatto caso alla critica e di voler ballare con la dama in quanto interessato.

Ovviamente tutto ciò ha scaturito la reazione di Gemma, la quale si è mostrata abbastanza infastidita dalla richiesta di Maurizio. Incalzata da Tina, la Galgani ha espresso la propria opinione in merito, aggiungendo che non si aspettava per niente una cosa del genere e che le da non poco fastidio. La dama torinese però può stare tranquilla, Pamela non ha nessuna intenzione di frequentare Maurizio.