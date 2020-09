U&D, Maria De Filippi svela: "Credo che Gemma vada dallo psicologo"

A “Uomini e Donne“, non si fa altro che parlare della dama torinese Gemma Galgani. Da dieci anni a questa parte, Gemma è riuscita a costruirsi un ruolo all’interno della trasmissione e ormai ne è parte integrante e radicata. La Galgani ha tanto fatto parlare di se, ha estimatori così come detrattori e tra questi la prima, è senza dubbio l’opinionista Tina Cipollari.

Di solito, l’apertura di ogni nuova puntata, vede Gemma sempre al centro della scena partendo dall’ormai famoso sfogo post puntata. Proprio durante l’ultimo sfogo, la dama torinese accusando la sua nemica Tina, ha parlato dello psicologo e del fatto che, a detta sua, la Cipollari sarebbe dovuta andarci. “Ha bisogno davvero di uno psicologo“, ha chiosato la Galgani.

Terminato il video, la Cipollari è esplosa è ha iniziato ad inveire contro la dama torinese, che era dietro le quinte in attesa di entrare in studio. “Cioè ma io avrei bisgono dello psicologo?“, ha asserito l’opinionista visibilmente adirata. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi e ha spiegato che infondo non c’è nulla di male nell’andare dallo psicologo.

Tina si è detta d’accordo con Queen Mary e nell’ammettere che non ci sia nulla di male, ha poi proseguito: “Ma lei si è analizzata?“. A quel punto la De Filippi le ha risposto: “Credo che lei ci vada dallo psicologo“. Dunque, Maria ha svelato di credere che Gemma vada dallo psicologo e subito la Cipollari, con le sue battutine ironiche, ha chiosato: “Che lo cambiasse allora perché non è servito a niente“.

I presenti hanno riso e la De Filippi ha poi proseguito facendo entrare Gemma in studio. Dunque, si è trattato di un’apertura di puntata davvero interessante. Nel mentre la Galgani ha deciso di proseguire la conoscenza con il cavaliere Paolo, così come Gennaro, new entry, le ha chiesto il numero di telefono e lei ha accettato.