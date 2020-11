U&D, Maria De Filippi rivela: "Abbiamo invitato Giorgio Manetti in trasmissione"

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne“, si è molto parlato dell’ex cavaliere Giorgio Manetti. Indubbiamente, nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Manetti ha lasciato un’impronta indelebile grazie soprattutto alla sua relazione con la dama Gemma Galgani. Giorgio è stato il grande amore di Gemma in trasmissione e lei ha sofferto tanto per lui.

La loro storia è terminato il famoso 4 settembre e da quel momento, tra i due è calato il gelo. Manetti ha poi abbandonato la trasmissione e oggi è felicemente fidanzato con Caterina, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Quando Giorgio era in trasmissione, aveva instaurato un buon rapporto con l’opinionista Tina Cipollari, tanto che la loro amicizia dura ancora oggi.

Tra Tina e Gemma non scorre buon sangue e dunque, la vicinanza della Cipollari a Manetti, in trasmissione, era dovuta anche al fatto che voleva far ingelosire la Galgani. Non vi è mai stato nulla tra i due, ma la dama torinese non ha mai mandato giù la cosa. Adesso però il nome di Giorgio è tornato in auge a “Uomini e Donne”, soprattutto dopo che il settimanale “Nuovo” ha pubblicato delle foto particolari.

Gli scatti ritraggono Tina per le vie di Firenze, in compagnia di Vincenzo Ferrara (compagno dell’opinionista), Giorgio e Caterina. Le foto hanno mandato Gemma su tutte le furie, tanto che nelle ultime puntate si è ampiamente parlato della questione. Ciò è stato motivo di scontro tra l’opinionista e la Galgani e in molti, Gianni Sperti in primis, hanno pensato che in realtà le reazioni di Gemma sono dovute al fatto che pensi ancora a Giorgio.

Durante la messa in onda della puntata del 5 novembre, ancora una volta si è discusso dello stesso argomento e dato che il nome di Giorgio Manetti viene spesso tirato in ballo, la De Filippi ha fatto una dichiarazione importante. Queen Mary ha confessato di aver invitato Giorgio in trasmissione, per discutere della questione con Gemma e chiarire la faccenda una volta per tutte. Che Manetti decida di accettare l’invito della De Filippi e tornare in trasmissione? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi durante le prossime registrazioni.