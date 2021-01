U&D, Maria De Filippi riprende Michele e a Riccardo: "Tu perché non intervieni?"

La puntata di “Uomini e Donne” di oggi 14 gennaio si apre con un lungo e forte sfogo di Michele Dentice nei confronti di Roberta di Padua che ha reso necessario l’intervento di Maria De Filippi, ma andiamo con ordine per capire meglio cosa è accaduto tra i due.

Michele, seduto al centro dello studio accanto a Riccardo, ha iniziato il suo discorso chiedendo scusa a Guarnieri per averlo offeso nelle scorse puntate, per poi rivolgersi a Roberta con parole che non sono state gradite né dalla dama e hanno provocato in lei una forte reazione.

Uomini e Donne, Michele deluso da Roberta

In pratica Dentice ha rimproverato alla Di Padua il fatto che non si sia concessa a lui perché non le aveva garantito un’esclusiva, ma l’abbia fatto con Riccardo pur non avendo quella solita esclusiva a cui tanto teneva. Roberta spiega che Guarnieri per lei “non è un passatempo” e che quello ha vissuto con Riccardo un paio di anni fa non può essere paragonato a ciò che stava vivendo con Michele.

Il cavaliere non si accontenta di questa spiegazione e, rivolgendosi a Riccardo, esordisce con un poco signorile “hai fatto bene a fare quello che hai fatto“, riferendosi ai rapporti intimi che ha avuto con Roberta. Quest’ultima perde il lume della ragione e inizia a insultarlo con termini del tipo “sei un cretino, sei uno str*nzo” fino ad arrivare ad un incattivito “mi fai schifo!“.

U&D, l’intervento di Maria De Filippi contro Michele e Riccardo

A questo punto prende la parola anche Maria De Filippi che lo riprende: “Michele scusami, effettivamente non stai facendo un gran bel discorso” e il pubblico fa sentire il suo consenso con un applauso. Aggiunge poi che secondo lei Michele è rimasto deluso dal fatto che quello che è successo tra Roberta e Riccardo, non sia successo anche con lui.

Maria, poi, precisa che quella di Michele è una scenata di gelosia in piena regola e sposta l’attenzione su Riccardo che secondo lei sarebbe dovuto intervenire in difesa di Roberta: “Io aspettavo pensando prima o poi parlerà...” e Guarnieri si giustifica dicendo che non voleva intromettersi nella discussione, preferendo aspettare che Michele concludesse il discorso con Roberta. Prende la parola anche Gianni Sperti che rimprovera Guarnieri per tutte le volte che si è lamentato quando le dame che frequentava non intervenivano in sua difesa: “Quando tocca a te non lo fai mai!“.