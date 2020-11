U&D, Maria De Filippi ridimensiona Gemma sul conto di Maurizio

A “Uomini e Donne” Gemma è sempre più presa da Maurizio. La dama torinese negli anni ha sempre mostrato una fortissima volontà di innamorarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo giusto, quello che le faccia vivere la favola che sogna da sempre. Diversi percorsi ha intrapreso nel talk show Gemma, ma mai nessuno di essi è andato a buon fine.

Dopo aver archiviato la parentesi Nicola Vivarelli, parentesi assolutamente impossibile dato che il ragazzo aveva 44 anni meno di lei, la Galgani ha iniziato questa nuova stagione frequentando dapprima Paolo poi Biagio e adesso Maurizio. Andando con ordine, la frequentazione con Di Maro non è stata completamente chiusa ma, è visibile a tutti che quando la Galgani vede Maurizio le si illuminano gli occhi.

Il cavaliere appena approdato in trasmissione è stato subito notato dalla dama torinese e da lì non lo ha più mollato. Maurizio si è detto disposto a conoscere Gemma e un’uscita è anche avvenuta. Il punto però è che la Galgani è ormai partita per la tangente, attirandosi addosso le prevedibili critiche di Tina e Gianni. Non solo, tutti hanno visto il cambiamento di umore della dama, Maria De Filippi compresa.

Durante la puntata andata in onda il 23 novembre, Queen Mary ha cercato di smorzare l’entusiasmo di Gemma, ridimensionandola e cercando di farla tornare coi piedi per terra. Toccando il discorso Biagio, la Galgani ha ammesso che se potesse uscirebbe con Maurizio e così Gianni ha notato che in realtà si è intrufolata in una situazione e non sa come uscirne dato che è Maurizio ciò che vuole.

A quel punto la De Filippi ha detto alla Galgani: “Non è che stai investendo in quest’uomo oltremisura?“. A rispondere è stato Sperti, ritenendo che la dama fa così con tutti, investe oltremisura con tutti. Anche Tina è intervenuta confermando che fa sempre così. Gemma ha provato a difendersi, ma inevitabilmente tutti hanno creduto alle parole della De Filippi.