U&D, Maria De Filippi redarguisce Gemma Galgani: "Mi spiace ma me le tiri fuori"

A “Uomini e Donne” nel bene o nel male, Gemma Galgani fa sempre parlare di se. La dama torinese ha intrapreso in questo periodo una tormentata frequentazione con il cavaliere Biagio Di Maro. Tormentata in quanto Biagio, ha affiancato alla conoscenza di Gemma anche quella di altre due dame: Maria e Sabina. Nelle ultime puntate ne sono successe di tutti i colori, con Maria che si è tirata fuori e la Galgani che, se in un primo momento aveva fatto altrettanto, ha poi deciso di tornare sui propri passi e continuare a frequentare Biagio.

Durante l’ultima puntata, Gemma ha tirato fuori dal nulla una discussione che ha lasciato tutti perplessi, Maria De Filippi compresa. Discussione che non aveva molto senso e che soprattutto era fuori luogo, dato che al centro vi erano Carlotta e Ruggero e Roberta e Matteo. Il momento era dedicato a loro, eppure la Galgani ha trovato il modo per far si che venisse dedicato spazio e tempo a lei.

Mentre Carlotta parlava, Gemma ha preso parola per domandare a Biagio per quale motivo la guardasse con aria ironica. La dama torinese ha poi proseguito tirando in ballo Sabina, domandandosi ad alta voce cosa provasse la dama per Di Maro. A detta di Gemma, non si è capito nulla di tutta la faccenda che riguarda Biagio.

Sabina naturalmente, sentendosi tirata in causa è intervenuta e ne è nata una discussione tra lei e la Galgani. Queen Mary ha domandato alla sua storica dama per quale motivo le interessasse cosa prova Sabina per Biagio e per tutta risposta, Gemma le ha detto che crede che non ci sia interesse da parte di Sabina, così come non c’è ne era da parte di Maria al tempo.

Ciò ha suscitato anche la reazione di Maria, la quale ha confessato che continua a sentire Biagio ma in amicizia. La dama torinese è esplosa dichiarando che a lei il cavaliere aveva confessato di aver cancellato il numero di Maria e a quel punto è intervenuta la De Filippi, che con un’espressione sorpresa ha chiesto a Gemma: “Scusa ma cosa stai cercando di fare? Elimini le rivali? Io non capisco“.

La Galgani ha risposto che lei cerca solo quella chiarezza che non ce mai stata e così la De Filippi le ha detto: “Scusa ma la chiarezza devi cercarla in lui, non in Sabina. A te deve interessare capire perché dopo il pranzo con te, corre a cena da lei. E’ questo che ti dovresti chiedere“. Gemma ha asserito che sicuramente deve chiedersi ciò che le ha fatto presente Queen Mary, ma anche ciò che le fa credere e capire Di Maro.

A quel punto, la De Filippi ha rincarato la dose: “Ma lui ha chiesto a lei di dormire insieme. Non ha rinunciato a stare con Sabina per stare con te. A me spiace però tu me le tiri fuori“. Gemma ha detto a Maria di non “dispiacersi” perché è giusto ciò che dice, ma è poi ritornata al punto di partenza domandandosi ancora una volta cosa prova Sabina per Biagio.

La conduttrice ha cercato di far comprendere alla Galgani come i sentimenti di Sabina siano secondari e che invece dovrebbe preoccuparsi più del fatto che Di Maro vada anche da lei. Sabina è poi intervenuta, reputando una mancanza di rispetto il comportamento di Gemma, dato che vi erano delle altre persone al centro dello studio e poteva tranquillamente tirare fuori l’argomento quando al centro vi erano loro e invece non lo ha fatto.