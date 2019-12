U&D, Maria De Filippi pronta a lasciare il testimone ad Antonella Clerici

Maria De Filippi e Antonella Clerici sono due pietre miliari della televisione italiana. La prima è una presenza costante e indispensabile in casa Mediaset, la seconda invece ultimamente è stata un pò messa da parte in Rai. Entrambe vantano una carriera di tutto rispetto, anche se Maria De Filippi è considerata la regina della televisione italiana.

Entrambe non appaiono mai in video insieme, se non durante la sessantasettesima edizione del “Festival di Sanremo“, dove Maria conduceva accanto a Carlo Conti e Antonella era ospite in una delle serate. Nonostante la Clerici sia un volto noto e amato, ultimamente è stata messa un pò in disparte dalla Rai.

Difatti nonostante abbia un contratto fino al 2020 non conduce alcun programma, anche se ultimamente si è diffusa la notizia che a breve condurrà lo “Zecchino D’Oro” in coppia con Carlo Conti. Maria invece lavora a pieno ritmo con i suoi programmi di grande successo, programmi quali “C’è posta per te“, “Amici“, “Uomini e Donne” e proprio per quanto concerne la consuzione di quest’ultimo sarebbe pronta ad affidarla alla Clerici.

Sembrerebbe che dopo gli ultimi problemi sorti in Rai, la Clerici sarebbe pronta ad approdare a Mediaset e queen Mary starebbe pensando di affidarle la versione serale di “Uomini e Donne”. Difatti una volta a settimana dovrebbe andare in onda il trono over, il quale sta accumulando record su record con ascolti da prima serata.

Così come accaduto per la versione Celebrities di “Amici”, che Maria ha affidato a Michelle Hunziker, anche per la versione serale di “Uomini e Donne”, la regina della televisione italiana sarebbe pronta a fare un passo indietro e affidare il testimone del programma nelle mani di una collega. Vedere la Clerici a Mediaset, dopo tanti anni trascorsi in Rai, non sarà semplice, ma potrebbe essere un modo per dare finalmente una svolta alla propria carriera che ultimamente si è un pò arenata.