U&D, Maria De Filippi perde la pazienza: "Gemma sei un pollo, ci caschi sempre!"

In rare occasioni Maria De Filippi prende la parola, ma quando lo fa è precisa come un bisturi e riesce sempre a dare un’analisi perfetta di ciò che sta accadendo. Così ha fatto anche nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 15 febbraio su Canale 5, mentre Gemma Galgani stava discutendo con il cavaliere Maurizio.

Quest’ultimo ha iniziato una conoscenza sia con la Galgani che con Maria e sembra ancora indeciso con quale delle due dame continuare ad uscire. Gemma, come al solito, si è lamentata del poco interesse dimostrato dal cavaliere nei suoi confronti, infatti durante la loro esterna non ha mai cercato un approccio fisico con lei.

U&D, Maria De Filippi non fa sconti a nessuno

A questo punto la De Filippi non riesce a stare in silenzio e sbotta: “Ma se a te piace Gemma, che motivo hai di stare al centro dello studio? Non la puoi vedere di sera, di giorno…?“, precisando che sia legittimo un non interesse per la dama: “Ma fingere un sentimento o un interesse, o fai veramente un’accademia di recitazione, e sai recitare bene, o hai dietro uno sceneggiatore bravo, o non ce la puoi fa’, te lo dico proprio”.

La Galgani, certa di avere le spalle coperte dalla padrona di casa, ha rimarcato il fatto che Maurizio sia stato davvero un grande attore, ma la De Filippi non fa sconti nemmeno a lei: “(Dici che) sa recitare bene perché sei un pollo che ci caschi tutte le volte, scusami se te lo dico”, lasciando la dama torinese esterrefatta ma consapevole che quelle parole corrispondano al vero e, stranamente, questa volta a dirle non è la solita agguerrita Tina Cipollari.

La De Filippi è stata un fiume in piena e con una certa vena ironica, scherza sulla decisione Maurizio di prendersi la settimana per decidere con chi continuare ad uscire tra Maria e Gemma: “Questa settimana se la prende per scegliere tra Gemma e Maria, per me questa soap del Segreto.) è irrinunciabile e quindi io ti chiedo di rimanere (…). La portiamo fino alla fine (…)” e parte la sigla della soap mentre inquadrano i tre protagonisti del triangolo amoroso, Maurizio, Gemma e Maria. Dopodiché fa uscire dallo studio il cavaliere prima con una dama e poi con l’altra, per aiutarlo a schiarirsi le idee. Vedremo nella puntata di oggi cosa succederà.