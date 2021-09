U&D, Maria De Filippi perde la pazienza con Tina Cipollari: "Questi non sono affari tuoi"

A “Uomini e Donne“, durante la puntata andata in onda il 29 settembre, ne sono successe di tutti i colori. E no, non è Gemma la protagonista, anche se ha comunque detto la sua. Questa volta è toccato a Biagio Di Maro e Sara. I due hanno ripreso a frequentarsi dopo che lui si era nuovamente dichiarato alla dama, sul magazine della trasmissione. Questa storia non è affatto andata giù a Gianni e Tina, i quali non hanno mai creduto a Biagio.

In puntata la Cipollari ha reagito alla sua maniera, scagliandosi soprattutto contro Sara. La dama ha deciso di concedere una nuova opportunità al cavaliere, ma ha anche scoperto che lui ha provato ad avere un approccio con la dama Rosy. Tina ha pesantemente attaccato Sara, dicendole: “Oggi ti reputo una grande stupida, te lo dico col cuore“. Maria De Filippi ha cercato di placare la sua opinionista.

Anche Isabella è intervenuta attaccando i due, mentre Gemma ha apprezzato la spontaneità di Sara. Tina è ritornata all’attacco e questa volta la De Filippi ha perso la pazienza con la sua opinionista. Maria ha alzato la voce, dicendosi convinta del fatto che Sara stia agendo “di pancia” e non in maniera razionale. Secondo la conduttrice, Sara non cambierà idea e non lo fa per rispetto a Biagio ma per rispetto a se stessa.

Ha poi proseguito affermando che sarà la stessa dama a capire se e quando tagliare con Biagio oppure è possibile continuare. “Questi non sono affari tuoi, sono affari suoi“, ha chiosato poi la De Filippi rivolgendosi alla Cipollari. La reazione di Queen Mary non è passata inosservata e il web ha detto la sua. In molti hanno commentato: “Maria on fire“.

Non mancano coloro che credono in un accordo tra Sara e Biagio. In realtà sono tanti quelli che pensano che i due protagonisti di “Uomini e Donne” mettano su questi teatrini con l’intento di sedere al centro dello studio. Insomma, la situazione sembra essere alquanto ingarbugliata e chissà come evolverà. Al momento una cosa è certa: in molti non credono a Biagio e Sara, Tina Cipollari in primis.