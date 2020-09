U&D, Maria De Filippi introduce una nuova regola: "Mi sono lamentata". Arriva il cambiamento

“Uomini e Donne” è ricominciato da una settimana e i cambiamenti a cui abbiamo assistiti sono stati tanti. Dallo studio rinnovato, all’ibrido tra trono classico e over, il talk show sta mostrando un nuovo volto, esattamente come ha fatto Gemma Galgani. Come tutti i mutamenti, anche quello di “Uomini e Donne” è stato commentato, e se da un lato c’è chi apprezza questo mix tra giovani e over, dall’altro c’è chi non gradisce.

Uno di questi è l’influencer Amedeo Venza che, attraverso le sue storie Instagram ha ammesso di non capirci niente in questa edizione di “Uomini e Donne” e ha lanciato un sondaggio che gli ha dato ragione, supportato dalla maggior parte dei suoi followers che, indubbiamente sono tantissimi. Ma i cambiamenti non sono finiti qui e ancora una volta riguardano il trono classico.

Durante la messa in onda della puntata dell’11 settembre, Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio la tronista Sophie e il corteggiatore Ludovico. I due, hanno fatto un’esterna che però non è andata in onda e questo è stato l’input che è servito alla De Filippi per spiegare il cambiamento adottato. La conduttrice ha ammesso che lo scorso anno, si è parecchio lamentata per le esterne che risultavano essere inutili.

Nello specifico, si trattava di uscite prive di contenuti tanto che Salvo, colui che lavora in fase di montaggio, faticava ad assemblare il momento. Durante l’uscita veniva chiesto ai protagonisti di spostarsi più volte per trovare almeno 3 minuti di contenuto, i ragazzi uscivano ma non avevano nulla da dirsi. Per tale motivo, le esterne in questione a partire da quest’anno, non andranno in onda.

“Mi sono lamentata l’anno scorso delle esterne. Ho fissato una nuova regola, quando nell’esterna non c’è nulla, non c’è l’esterna“, ha dichiarato Queen Mary supportata dalle parole di Salvo: “Devo girare 3 ore per trovare 3 minuti di contenuto“. Un grande cambiamento questo, che indubbiamente diventerà un problema per quelli che sono i corteggiatori più timidi, ma che sarà un sollievo per il pubblico che non dovrà più sorbirsi 3 minuti di esterna inutile.

Dunque, solo quando c’è qualcosa da commentare sarà trasmessa l’esterna e il caso di Sophie e Ludovico non è questo. La tronista e il suo corteggiatore hanno dato vita ad un’uscita priva di senso e per tale ragione non è andata in onda. “In questo caso non abbiamo montato nulla, perché non c’era nulla da montare“, ha fatto sapere la padrona di casa.