U&D, Maria De Filippi furiosa con Valentina per aver preso in giro la redazione

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 10 dicembre, è stata a prova di bomba. Ad arrabbiarsi particolarmente non è stata Tina o Gianni o Gemma oppure gli altri protagonisti, bensì Maria De Filippi in persona e la dama che le ha fatto perdere le staffe è stata Valentina Dartavilla Lupi. Dunque a sto giro la Galgani non c’entra, anche se indirettamente è stata coinvolta, dato che Valentina frequentava Maurizio, il cavaliere per il quale Gemma ha perso la testa.

Andando con ordine, Valentina è stata smascherata proprio da Maurizio. La dama ha accusato Guerci e il cavaliere si è difeso sbugiardandola davanti a tutti. Maurizio ha dichiarato di essere in possesso di alcune prove che testimonierebbero la falsità della Dartavilla Lupi nei riguardi della redazione. Nello specifico, la dama avrebbe trascorso due notti di passione con due cavalieri diversi: Costantino e Nicola.

Notti che poi sarebbero state volontariamente nascoste alla redazione. Nello specifico, si evince dalle chat che Valentina ha esplicitamente chiesto che non venisse rivelata la verità. Prima di leggere i messaggi però Maria De Filippi ha chiesto a Valentina se fosse disposta e la dama ha accettato. Queen Mary, già adirata, ha dichiarato: “Io al tuo posto mi imbarazzerei“.

La dama però tranquillamente ha confermato il tutto e così la conduttrice ha preso ancor di più coscienza del fatto che la dama ha effettivamente preso in giro tutti. E’ poi venuto fuori che Valentina in realtà stesse aspettando il rientro di Nicola per andare via insieme. La De Filippi è esplosa e ha detto alla Dartavilla Lupi che ormai non le crede più.

La conduttrice ha fatto presente che diverse dame e cavalieri, una volta abbandonata la trasmissione vorrebbero tornare, non ci riescono e iniziano ad attaccare il programma. Maria ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le cattiverie dette e poi rivolgendosi a Valentina, ha chiosato: “Hai mentito prima tante volte, cadi. Non diventi più credibile“.

Dunque il percorso di Valentina nel talk show, è terminato così. La De Filippi inoltre, ha anche ammesso che in realtà esistono dei privilegiati da parte della redazione. “Ci sta che la redazione privilegi chi merita di stare in tv. Chi ha preso in giro la redazione viene allontanato più facilmente“, queste le parole di Maria.

E quindi ci sono persone che meritano di stare in tv e che vengono privilegiate dalla redazione. Indubbiamente l’esempio più lampante è quello di Gemma Galgani. La dama torinese è ormai fiore all’occhiello della trasmissione, parte integrante del programma e alla quale viene dedicato ampissimo spazio. Probabilmente è a personaggi come Gemma, che la De Filippi si stava riferendo.