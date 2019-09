U&D, Maria De Filippi furibonda caccia via Javier Martinez: ha mentito

Nuovo colpo di scena nel dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Classico“, grazie ad un fuori programma che ha scatenato l’ira della conduttrice Maria De Filippi, decisa come non mai a tutelare la credibilità della trasmissione, che negli ultimi tempi è stata oggetto di critiche e polemiche.

La cosa più temumta dai partecipanti al Trono Classico e al Trono over sono sicuramente le segnalazioni, che arrivano puntualmente dall’esterno per svelare retroscena, fatti e notizie sui protagonisti, che magari non dicono tutta la verità in studio e nascondono fatti che imporrebbero un loro immediato allontanamento dal programma, perché incompatibili con il regolamento della trasmissione.

Javier cacciato dal programma

Stando alle anticipazioni che circolano in queste ore, Javier sarà eliminato dalla trasmissione, poiché una segnalazione esterna avrebbe rivelato che in realtà il ragazzo è già fidanzato; a metterlo con le spalle al muro è stata una testimonianza di una ragazza, che non si è fermata certo alle parole, ma ha inviato anche le prove della sua relazione alla redazione.

Mancano poche ore all’inizio della stagione 2019-2020 di “Uomini e Donne”, e grazie alle anticipazioni delle registrazioni del programma, già avvenute nelle scorse settimane, sappiamo che sul trono classico ci saranno Sara, Giulio, Alessandro e Giulia; i 4 tronisti inizieranno quindi a conoscere i pretendenti e a prendere le prime misure con gli stessi.

Tra i corteggiatori c’è anche Javier Martinez, ex di Temptation Island, che se inizialmente si era interessato a Ilaria Teolis, in un secondo momento si avvicinerà a Sara. Ma la presenza del corteggiatore a “Uomini e Donne” durerà molto poco, perché il ragazzo sarà cacciato da Maria De Filippi, indignata per le sue menzogne.

Questa situazione porterà la tronista Sara a piangere, perché proprio non se lo aspettava. Sembra che la relazione di Javier duri da un po’ di tempo, e che il corteggiatore abbia sentito la sua ragazza fino a qualche giorno fa. Le chat portte in studio dimostrano la malafede di Javier, dunque per lui non c’è che una strada, cioè quella dell’uscita con disonore.