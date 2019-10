U&D, Maria De Filippi fa i complimenti ad Alessia Marcuzzi per la conduzione di "Temptation Island Vip"

Sono arrivate le dichiarazioni della presentatrice Maria De Filippi che ha voluto fare i complimenti nei confronti della collega Alessia Marcuzzi, che si trova al timone della nuova edizione di “Temptation Island Vip”. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di commentare la nuova edizione del programma che ha visto il debutto della Marcuzzi che si è messa a confronto con un programma differente rispetto a quelli finora presentati.

Un esempio si ritrova nel fatto che la conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” ha fatto i conti con le crisi di pianto dei protagonisti della trasmissione e dunque non è stato semplice misurarsi con questa nuova veste. Inoltre non si è mancato di fare dei confronti tra la Marcuzzi e la precedente conduttrice del reality corrispondente al nome di Simona Ventura.

Le parole di Maria De Filippi

Si sta avvicinando alla conclusione la nuova stagione di Temptation Island Vip e per questo motivo la De Filippi ha deciso di invitare nello studio di “Uomini E Donne” alcuni protagonisti, tra i quali spicca anche il nome di Alessia Marcuzzi. C’è stato l’abbraccio tra le due presentatrici e Maria De Filippi ha fatto dei complimenti alla collega, usando queste parole: “Alessia sei stata comprensiva con tutti, sei stata brava, coinvolta”.

Si può dire che la conduzione di Temptation Island Vip ha rappresentato una rivincita per la Marcuzzi che ha avuto la possibilità di prendersi una rivincita e rispondere in qualche modo alle critiche che le erano state mosse nella precedente stagione per il modo in cui aveva condotto L’Isola Dei Famosi, con riferimento al caso Corona-Fogli.

La Marcuzzi ha fatto intendere di aver provato anche lei le emozioni dei protagonisti di Temptation Island Vip, attraverso queste dichiarazioni: “Il viaggio nei sentimenti l’ho fatto anche io, un viaggio che ti spiazza, ti smuove qualcosa dentro, ascoltare il racconto delle altre persone”.