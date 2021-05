U&D, Maria De Filippi è una furia contro Armando: svelato il retroscena con Roberta Di Padua

Molta attesa tra i fan di “Uomini e Donne” per il ritorno in studio di Armando Incarnato. Le anticipazioni diffuse da “Il Vicolo delle News” avevano diffuso la notizia di un duro scontro con la padrona di casa e infatti così è stato. Non appena il cavaliere napoletano ha fatto il suo ingresso in studio, la De Filippi ha perso le staffe.

Tutto sarebbe iniziato quando Patty, la dama che ha trascorso una serata insieme ad Armando, avrebbe raccontato di essersi baciata con lui e proprio il cavaliere le avrebbe chiesto di tenere nascosto questo bacio alla redazione. Incarnato ha negato totalmente questa versione dei fatti e ha iniziato a inveire contro la dama e proprio questo suo atteggiamento ha mandato la De Filippi su tutte le furie.

Maria De Filippi perde la pazienza con Armando Incarnato

Maria ha preso le difese di Patrizia e ha ammesso di credere a lei e non alla versione di Armando, invitandolo a raccontare la verità: “Tu lo ometti per non fare una figuraccia con la redazione. Ma loro capiscono quando dici una bugia. […] Armando non è la prima volta, è l’ennesima volta. Basterebbe dire ‘sì è vero'”.

Non vedendo alcuna intenzione da parte di Armando di confessare, la De Filippi ha aggiunto un particolare che non è passato inosservato e ha alzato un polverone sul web. In pratica la padrona di casa ha fatto intendere che in passato, il cavaliere napoletano abbia parlato male della redazione con Roberta Di Padua: “Parli con Roberta male della redazione, devo continuare?”.

A quelle parole Armando non ha saputo rispondere e ha cercato abilmente di cambiare discorso, ma ormai il messaggio era arrivato forte e chiaro e i fan si sono scatenati con commenti e illazioni. Anche la Di Padua non è stata esente da critiche, in quanto in molti non hanno apprezzato il fatto che abbia riportato confidenze di un amico, altri invece hanno apprezzato la sua lealtà verso il programma.