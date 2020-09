U&D, Maria De Filippi annuncia: "Enzo Capo è scappato per tornare dalla sua ex". Lui ufficializza e Pamela reagisce

Durante la puntata di “Uomini e Donne“, andata in onda il 17 settembre, si è parlato di Enzo Capo nonostante lui non fosse presente in studio. Ricordiamo che il cavaliere è in guerra con la sua ex Pamela Barretta, che lo accusa di essere fidanzato e di essere tornato in trasmissione solo per visibilità. Enzo difatti durante l’estate, aveva intrapreso una relazione con una donna di nome Lucrezia, relazione apparentemente terminata.

In molti si sono scagliati contro Pamela, accusandola di essere una stalker visionaria. Enzo ha iniziato il suo nuovo percorso nel talk show dei sentimenti, lasciando il suo numero a diverse dame, pronto per conoscerle. Ma proprio durante la puntata di “Uomini e Donne” in questione, Maria De Filippi ha annunciato che Capo non si è presentato alle registrazioni perché è volato proprio dalla sua ex.

“Enzo avrebbe dovuto partecipare alla puntata e ieri era anche a Roma, ma stanotte è scappato perché ha sentito un bisogno impellente di andare a Stoccarda dall’ex fidanzata“, ha dichiarato Queen Mary aggiungendo: “Traete le conclusioni che volete“. A quel punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha asserito: “Pamela allora aveva ragione. Lui non ha mai chiuso con l’ex fidanzata e hanno sempre continuato a sentirsi altrimenti non avrebbe mai sentito questo bisogno“.

Ricordiamo che le puntate sono registrate e questo momento accadeva esattamente due settimane fa. Nel mentre è intercorsa la guerra social tra Enzo e Pamela, alcune anticipazioni hanno iniziato a far trapelare la notizia del riavvicinamento tra il cavaliere e Lucrezia e solo dopo la messa in onda della puntata, Capo ha ufficializzato il ritorno di fiamma con l’ex. Enzo ha postato sui social uno scatto che lo ritrae insieme a lei, accompagnato dalla seguente didascalia: “Alcuni addii non sono per sempre. Semplicemente significano mi mancherai finché non ci incontreremo di nuovo (la nostra prima foto insieme)“.

L’ex cavaliere è stato inondato di critiche, ma lui ha risposto affermando che al cuor non si comanda. Nel mentre anche la Barretta è intervenuta, limitandosi a ringraziare tutti coloro che la sostengono e soprattutto chi si è ricreduto sul suo conto. Insomma, in questa vicenda Pamela è stata attaccata ma era proprio lei ad avere ragione, segno questo che non sempre la verità paga. Adesso però che tutto è stato chiarito, chissà che non si senta pronta per ritornare in trasmissione e rimettersi in gioco.