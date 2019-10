U&D, l’ultimo grido d’amore di Riccardo per Ida: "Credo di amarti ancora". La reazione della Platano fa infuriare il web

Alla fine ce l’ha fatta: il cavaliere del Trono over, Riccardo Guarnieri, con il cuore in mano è riuscito a superare le proprie timidezze ed emozioni, leggendo pubblicamente le sue parole per la dama bresciana Ida Platano, conquistando così l’apprezzamento e la fiducia del pubblico degli studi Elios ed in parte quello televisivo.

La lettera d’amore del cavaliere tarantino è la vera protagonista della puntata di martedì 15 ottobre di “Uomini e Donne”; parole che emozionano anche la bresciana che però è ancora titubante circa la possibilità di dare un’altra occasione a Riccardo, che in passato l’ha fatta soffrire non poco.

La lettera d’amore di Riccardo per Ida

In un dietro le quinte i due hanno avuto la possibilità di chiarirsi, parlandosi apertamente, ed è lì che mentre Riccardo ricordava a Ida di volere solo la sua felicità, la Platano annuisce senza replicare, mentre ad osservarli da lontano è Armando Incarnato, che negli ultimi tempi si è avvicinato molto a Ida.

Riccardo, superando timidezza e retrosia, riesce inalmente a leggere le sue parole per l’amata Ida, ricordando che da quando si sono lasciati, circa un anno, sono tante le cose accadute tra loro, quindi Riccardo ammette: “Riconosco di aver commesso tanti errori e sicuramente quello più grave è di non essermi imposto da subito con pregi e difetti facendomi andare bene tutto“.

Guarnieri prosegue poi nel dire che nel momento in cui ha cercato di far notare a Ida ciò che non andava bene ha visto precipitare il loro rapporto, sentendosi quindi solo nel cercare le soluzioni ai problemi della coppia, unita si da un amore già malato da tempo ma per lui grandissimo, il più importante della sua esistenza.

Altro errore che ha ammesso Riccardo è stato quello di aver iniziato subito un’altra relazione, illudendosi di provare amore, fingendo solo una serenità che non esisteva. Il tempo ha fatto sparire rabbia e rancore lasciando spazio ai ricordi dei bei momenti vissuti insieme ad Ida. Da qui la decisione di riconquistarla tendendo a Ida una mano quando ne ha avuto occasione, ma senza successo.

Ancora una volta il cavaliere è confuso riguardo ai suoi sentimenti nei confronti della parrucchiera bresciana: “Oggi non saprei dirti ciò che provo per te, ma forse sì ma spinto dalla paura dell’indifferenza, continuo a restare in silenzio” – quindi prosegue dicendo che non sa quale potrà essere il loro futuro ma ha una certezza: “siamo maledettamente distanti tanto da non riuscire a trovare un punto d’incontro facendo sempre più allontanare i nostri progetti“.

Riccardo è consapevole che l’amore che prova per Ida Platano non é riuscito a dimostrarlo, ma in tutto questo il fattore orgoglio ha fatto la differenza, prevalendo su tutto. Il cavaliere ha voluto elogiare Ida come donna e mamma, ormai resasi forte e coraggiosa nell’affrontare tutte le avversità. La lettera di Riccardo si conclude poi dicendo: “Sono proprio uno stupido perché credo di amarti ancora“.

La reazione di Ida Platano ha sorpreso in molti, infatti, è rimasta quasi impassibile di fronte al grido d’amore dell’uomo che con il cuore in mano le ha chiesto di dare un’altra oppportunità al loro rapporto. Proprio per questa sua reazione gelida e distaccata la bresciana è stata presa di mira sui social, dove si leggono post e commenti molto negativi e contro la dama.