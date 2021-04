U&D, Luisa e Salvio presto sposi: "Il mio posto è tra le sue braccia"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 13 aprile su Canale 5 si sono seduti a centro studio Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. La coppia aveva deciso di uscire insieme nella stagione del programma andata in onda nel 2019 e da allora sono diventati praticamente inseparabili.

Luisa era riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di sé grazie al suo carattere esuberante e diretto e, non senza molte incomprensioni iniziali, è riuscita a fare breccia nel cuore di Salvio. I due ora convivono e raccontano di vivere una storia bellissima e intensa, scambiandosi parole profonde di stima e amore.

Luisa e Salvio, la proposta di matrimonio a “Uomini e Donne”

Maria De Filippi poi annuncia all’ex dama che per lei è in arrivo una sorpresa e fa entrare una scatola che contiene il regalo di Salvio per lei: rose rosse che compongono la scritta “I Love You“. Subito dopo arriva un momento particolarmente emozionante: Salvio racconta di aver perso il padre e di avergli promesso che avrebbe reso felice Luisa. L’ex dama non riesce a trattenere le lacrime per le parole davvero toccanti di Calabretta.

Salvio ha pensato che la maniera più ovvia per mantenere quella promessa è chiedere a Luisa di sposarlo. La risposta della Monti non poteva essere che un sì e ha aggiunto, occhi negli occhi: “Il mio posto è tra le sue braccia“. Immancabile la commozione generale, sia nel pubblico che nel parterre femminile che, ancora una volta, ha visto Gemma Galgani sciogliersi davanti ad un sogno che vorrebbe tanto vivere anche lei.

“Hai saputo capire chi è Luisa, cosa che non ha mai fatto nessuno. Mi hai cambiato, sono la persona più felice del mondo, ti dico sì per tutta la vita” ha risposto Luisa con una grande commozione. La loro convivenza dura ormai da due anni e a questo punto non resta altro che aspettare la data delle nozze.