U&D, lo studio è stato totalmente rivoluzionato: svelata in anteprima la foto

Ormai ci siamo! Lunedì 7 settembre ritorna “Uomini e Donne”, con tutti i suoi protagonisti pronti ad allietare il primo pomeriggio di milioni di telespettatori, a suon di momenti super trash. Dalle prime anticipazioni emerse, Gemma Galgani sarà la protagonista assoluta e di certo non poteva essere altrimenti. Le novità principali riguardano proprio la dama torinese, la quale è ricorsa alla chirurgia estetica e ha rotto definitivamente con Nicola Vivarelli.

Ma non è finita qui. Assisteremo, almeno nella prima parte di questa stagione, all’ibrido tra trono classico e over e complice la pandemia da Coronavirus, lo studio è stato completamente rinnovato. Grazie al portale di Davide Maggio, è stato possibile vedere in anteprima le modifiche apportate e i cambiamenti davvero radicali.

Maria De Filippi, a causa delle norme anti Covid è stata costretta ad agire di conseguenza e ha rivoluzionato tutti gli spazi, in modo da non incappare in eventuali pericoli. Va considerato che, a causa della fusione tra i due troni, lo studio andava comunque necessariamente modificato a causa del maggior numero di persone presenti. Il Coronavirus poi, ha fatto il resto.

Dal portale, si legge: “Vi mostriamo in anteprima le immagini del nuovo studio di “Uomini e Donne”. Troni e sedute degli Over mantengono la posizione originaria con delle novità significative: alle spalle dei Troni e delle postazioni degli opinionisti fissi arriva il pubblico che, dunque, abbandona quasi totalmente gli spalti sui quali siede Maria De Filippi“.

Analizzando la foto in questione, inoltre si osserva come i gradini dove un tempo era seduta la De Filippi, sono adesso occupati da poltrone blu e rosse dove si accomoderanno corteggiatori e corteggiatrici e solo nelle ultime file, siederà una parte del pubblico. Inoltre, ogni seduta è divisa da una barriera in plexiglas. Un’altra novità importante riguarda il centro dello studio, dove vi è un grande led circolare per le esterne che scende dall’alto all’occorrenza.