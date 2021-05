U&D, lo sfogo di Bohdan Beyba dopo la scelta di Samantha Curcio

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 10 maggio su Canale 5, Samantha Curcio all’improvviso ha deciso di scegliere lasciando tutto lo studio, compresi i suoi corteggiatori, nel totale stupore. Nessuno si aspettava che la tronista avesse già le idee chiare, invece così è stato.

Come ormai è noto, la sua scelta è stata Alessio Ceniccola, nonostante nell’ultimo periodo avesse palesato molti dubbi sul ragazzo e sul suo stile di vita ritenuto troppo “agiato”. Nemmeno l’arrivo di Bohdan Beyba ha però fatto cambiare idea a Samantha, anzi in molti credono che l’abbia proprio spinta a prendere la decisione definitiva.

L’ultima esterna con Beyba le ha fatto vedere il corteggiatore sotto una luce diversa e del tutto nuova. La Curcio lo ha accusato di essere “dispotico, aggressivo ed egoista“, di non avere mai fatto nulla per corteggiarla veramente e al primo momento di crisi tra loro, ha cercato solo ad imporle le sue ragioni senza provare in nessun modo di comprenderla e venirle incontro: “Non voglio amare sotto ricatto” ha sentenziato Samantha dopo aver preso una decisione senza precedenti nella storia di “Uomini e Donne”. La tronista infatti ha deciso di fare entrare per primo Alessio e sceglierlo per poi parlare con Bohdan seduto accanto a Cennicola in evidente stato di imbarazzo, tra i petali della scelta.

Uomini e Donne, le prime parole di Bohdan Beyba

In queste ore Beyda ha scritto poche ma eloquenti parole sul suo profilo Instagram che suonano come un cercare di discolparsi dalle accuse che gli sono state mosse contro: “Every story needs the bad guy“, ha scritto “Ogni storia ha bisogno di un cattivo“.

Delusione, quindi, per l’ex tentatore di “Temptation Island” che non sembra voler accettare il ruolo di “bad boys” affibbiatogli. In effetti sul web, in molti stanno mettendo in dubbio la scelta di Samantha accusandola di non aver ascoltato fino in fondo i suoi sentimenti, ma di aver preso una decisione dettata da un interesse economico.