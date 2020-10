U&D, lite furibonda tra Tina e Gemma a causa di Giorgio Manetti. La Cipollari tuona: "Sei una pazza!"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 29 ottobre è iniziata all’insegna di Giorgio Manetti! Ebbene si, lo storico grande amore di Gemma è tornato alla ribalta e di certo non per sua volontà, bensì perché è stato argomento di fortissima discussione tra la Galgani e Tina Cipollari. In realtà è stata la dama torinese a tirare fuori l’argomento accusando Tina, e l’opinionista ha iniziato ad attaccare la sua nemica.

Andiamo però con ordine e vediamo cosa è successo. In apertura di puntata, Maria De Filippi ha annunciato alla sua opinionista che Gemma era furiosa con lei a causa di alcune foto pubblicate sul settimanale “Nuovo“. Gli scatti in questione, che sono stati trasmessi sul led, ritraggono la Cipollari, in compagnia del suo compagno Vincenzo Ferrara e al loro fianco appaiono Giorgio Manetti e la sua compagna Caterina.

Le foto sono state pubblicate anche in copertina e accompagnate dalla seguente didascalia: “Tina e George: alleanza segreta per far fuori Gemma dalla tv“. Di questi scatti si è ampiamente parlato a più riprese e questa volta anche la Cipollari ha rotto il silenzio (Manetti lo ha fatto qualche giorno fa lasciando un’intervista per la stessa testata giornalistica), confermando come lei e Giorgio si incontrino spesso a Firenze.

Ricordiamo che nel capoluogo Toscano, Ferrara vive e lavora e per tale ragione la vamp gli fa spesso visita. La Cipollari è subito partita all’attacco, asserendo che la dama torinese non era arrabbiata per le parole che ha letto sulla rivista bensì per Giorgio e per il fatto che lui e Tina si fossero incontrati. La De Filippi ha poi fatto entrare la Galgani e la lite accesissima è scoppiata.

“Sei così arrabbiata Mummia? Dimmi cosa ti fa arrabbiare? Che Giorgio si è fidanzato con una bellissima donna, più bella e giovane di te?“, ha detto sarcastica e al contempo inviperita Tina a Gemma. La Galgani ha ribattuto, ritenendo la sua nemica perfida dato che lei aveva sempre asserito di non aver più visto né sentito Manetti e invece ha scoperto dai giornali che non è così.

Tina ha dichiarato che l’incontro è stato fortuito e che tra lei e l’ex cavaliere non vi è un’amicizia, ma quando capita di incontrarsi fa piacere a tutti. La dama torinese ha proseguito dando alla Cipollari della sleale e a quel punto l’opinionista non ci ha visto più. “Tu sei pazza! Maria oggi non ci sto eh! Mi devi dire in cosa sta la slealtà. Sono dieci anni che sei lì a fare il piagnisteo dovresti andare da uno psicologo, non io che sono una donna realizzata e felice“, ha urlato Tina visibilmente imbufalita.

Le due hanno iniziato a sbraitare con l’una che parlava sopra all’altra, fino a che la Cipollari non ha alzato di più la voce: “Stai zitta cornacchia!“. Gemma è apparsa parecchio scettica nel momento in cui la Cipollari ha ribadito che il suo incontro con Manetti è stato del tutto fortuito “Ma tu guarda in tutta Firenze voi per caso vi incontrate“, ha dichiarato la Galgani e per tutta risposta l’opinionista le ha detto, infervorata, che alla fine Firenze è piccola e ancor di più lo è il centro.

Gemma ha ribadito il suo punto di vista, ovvero che Tina avrebbe sempre asserito di non vedere Giorgio e invece non è così. La sensazione è che in realtà alla dama torinese abbia dato fastidio questo incontro, tanto che ad un certo punto è pure intervenuto Gianni Sperti chiedendo alla Galgani se non fosse proprio Manetti il motivo del suo risentimento, dato che era troppo arrabbiata. Naturalmente Gemma ha negato, non prima di etichettare Tina ancora una volta come una persona perfida e con la Cipollari che invece le ha dato della “cretina” La De Filippi ha poi introdotto l’argomento Biagio.