U&D, lite a sorpresa tra Tina Cipollari e Gianni Sperti

Una puntata ricca di colpi di scena quella appena trascorsa, soprattutto per alcuni eventi che hanno riguardato i due opinionisti del noto dating show “Uomini e Donne“; parliamo ovviamente della vamp, Tina Cipollari e di Gianni Sperti. Nel loro storico ruolo di opinionisti, non sono stati molti gli episodi in cui i due hanno avuto divergenze tali da scoppiare in una lite, ma questa volta pare che sia stata l’eccezione che conferma la regola.

Non solo dunque con Gemma Galgani, la Cipollari a questo giro ha deciso di scontrarsi anche con il suo storico collega, nonché amico di una vita, Gianni. Ma cosa ha spinto la vamp ad innescare una lite con Gianni, tanto da esordire la puntata rivolgendosi a Gianni con fare molto aspro.

Tina Cipollari e la lite con Gianni: “Sei Senza cervello”

Durante l’inizio della puntata la padrona di casa Maria De Filippi fa le sue consuetudini presentazioni, ma subito dopo si sente Tina affermare: “Sei senza cervello“. Stupita della frase, la De Filippi ha chiesto alla Cipollari il perché di questo atteggiamento così acido, e la vamp afferma: “No, Maria, non ce l’ho con te. Ce l’ho con lui, non si sa che dice, sei sorda. Ma che hai detto? Perché mi insulti?“.

Maria a quel punto decide di chiarire la situazione, affermando che l’intervento di Gianni è stato dettato dal fatto che si è provato a chiamare Tina più volte ma senza ottenere alcun risultato. A quel punto Tina controbatte: “Ma c’è bisogno sempre di aggiungere un’offesa? Se una persona non ha sentito che cosa vuol dire? Magari uno è distratto“. Gianni, a seguito di questa dichiarazione ha poi aggiunto: “No, sono sicuro che non senta“. Il litigio poi si è concluso in pochissimo tempo.

A proposito di litigi in tv, c’è chi però non crede minimamente ai litigi perpetrati nel dating show, soprattutto quelli tra Tina e Gemma. A dichiarare che i litigi sembra quasi studiati a tavolino ci pensa l’esperto di gossip Alessandro Rosica, lanciando la bomba sui social.