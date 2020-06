U&D, le scelte dei tronisti saranno in prima serata: l’indiscrezione

Anche “Uomini e Donne” è stato colpito dal Coronavirus, e dopo uno stop durato poco più di un mese, la trasmissione è tornata in onda dapprima, utilizzando una formula inedita: quella della chat e poi nuovamente in studio, seppur senza il pubblico e rispettando il distanziamento sociale. Prima dell’interruzione, il trono classico era animato dal percorso di quattro tronisti: Giovanna Abate, Daniele Dal Moro, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli.

Quando il programma è ricominciato, la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori attraverso la chat è stata data solo a Giovanna e da quel momento, sulle sorti degli altri tre tronisti vi è stato silenzio assoluto, sia da parte di Maria De Filippi che della sua redazione. Anche adesso che la trasmissione è ricominciata e addirittura si appresta a subire un nuovo lungo stop, a causa della pausa estiva, tutto tace.

Alcune indiscrezioni però iniziano ad emergere e mentre Giovanna farà la sua scelta direttamente in studio, secondo il portale “BubinoBlog“, le scelte dei suoi colleghi andranno in onda in prima serata a metà giugno. Per la precisione però, gli unici a scegliere dovrebbero essere Carlo e Sara, perché Daniele è tornato sui social, sintomo questo che ha abbandonato il trono senza scegliere.

Difatti da regolamento, i tronisti sospendono temporaneamente la loro attività social durante tutta l’avventura a “Uomini e Donne” e mentre, come detto in precedenza, Daniele ha ripreso a riutilizzare regolarmente il suo profilo Instagram, Carlo e Sara no e questo è già il primo indizio che aiuta a comprendere come in realtà i due siano pronti a fare una scelta.

Stando sempre alle indiscrezioni emerse, sembrerebbe che i due tronisti abbiano proseguito il loro percorso fuori dagli studi Mediaset, ma sempre seguiti dalle telecamere. Questo spiegherebbe alcuni indizi evidenziati dalle talpine de “Ilvicolodellenes“, ovvero la presenza di Cecilia, corteggiatrice di Carlo, a Roma e alcune storie Instagram postate e poi cancellate, da Sonny, corteggiatore di Sara, in cui si notano alcuni particolari della casa di Sara.

Insomma gli indizi di certo non mancano e mentre Giovanna, stando alle anticipazioni emerse, avrebbe scelto Sammy, Sara e Carlo avrebbero fatto la loro scelta fuori dagli studi di “Uomini e Donne”, mentre Daniele avrebbe abbandonato il trono senza scegliere. D’altronde, l’ex gieffino era ancora nella fase embrionale del suo percorso e dunque non pronto per fare una scelta. Le indiscrezioni ci sono, non resta che attendere notizie ufficiali da parte di queen Mary e del suo staff.