U&D, le rivelazioni bollenti di Armando: "Valentina F. ha passato una notte in hotel con me"

Durante la puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over andata in onda qualche giorno fa, uno scontro epico dai toni molto piccanti vedrà protagonisti, il cavaliere Armando e la dama Veronica. Nella parte più centrale dello studio, presenziavano i due, che nel corso di due mesi di frequentazione non si sono nemmeno scambiati un solo bacio.

I due non si sono nemmeno negati la possibilità di conoscere nuove persone, proprio per questo motivo non si possono definire una coppia, ma solo due persone che si stanno frequentando. Abbiamo visto Armando iniziare una conoscenza con la dama Valentina F. mentre Veronica si è interessata al corteggiatore Simone.

Armando durante la trasmissione ha sostenuto di aver visto un bacio tra i due, che però smentiranno prontamente. A questo punto Armando, riferendosi a Valentina F. la accuserà di essere una falsa. Proprio in questo momento ci sarà il colpo di scena, infatti Armando alzandosi nel centro dello studio rivelerà a tutti di aver dormito con Valentina.

Valentina però ha smentito le dichiarazioni del cavaliere accusandolo di essere un falso, e facendo presente che senza prova non si può affermare quanto detto da Armando. Prove come il documento di Identità infatti che avrebbe dovuto lasciare nella reception dell’ albergo.

Successivamente durante la sfilata a tema intitolata “pigiama party per 2“, Armando si renderà di nuovo protagonista di critiche rivolte a Valentina F. che per l’occasione al posto di un completino sexy ha scelto un costume da unicorno.

La reazione di Armando è stata immediatamente molto pungente: “Strano però…quella sera con me hai scelto un intimo sexy“. La puntata del trono over è stata dunque caratterizzata dai colpi di scena, Armando non ha perso occasione per dimostrare nuovamente la sua maleducazione ed il suo poco rispetto per le donne, infatti , il suo comportamento è stato criticato dai più.

Tina Cipollari durante la puntata ha preso le difese di Armando criticando pesantemente la dama Valentina F. , in quanto la ritiene essere una falsa.